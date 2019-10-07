Компания «ЭКОТЕХСЕРВИС» готова предложить своим заказчикам выгодное предложение обустройства любых территорий. Надежные металлические заборы станут лучшим решением эстетики, прочности и долговечности. Гарантия отличного качества. Широкий выбор материалов, доступные цены и индивидуальный подходом к каждому клиенту.

Предложение компании представлено несколькими видами изделий:

из профильной трубы (тонкие прутья для заборов с ковкой и без нее);

из сетка-рабица;

из профнастила.





Из профильной трубы

Сварная профильная труба является идеальной составляющей многофункциональной конструкции. Ее можно использовать как для благоустройства коттеджных участков, так и для промышленных территорий различного уровня. Эстетика таких ограждений полностью зависит от предпочтений собственника, так как на них можно нанести любой цвет лакокрасочного покрытия. Но в основном популярностью пользуются зеленый и черный цвета.

Чтобы декорировать ограждение в полном соответствии со вкусом заказчика, окраской профильных труб можно не ограничиваться. Компания готова предоставить оригинальный кованый декор, изготовленный по индивидуальному заказу. Ажурные элементы кованых деталей сделают изделие уникальным и неповторимым.





Из сетки-рабицы

Самый бюджетный металлический забор, цена которого приятно удивит заказчиков компании, изготавливается из сетки-рабицы. Чаще всего его используют для детских и спортивных площадок, парковых ограждений, промышленных и коммерческих территорий, садовых хозяйств больших размеров. Любые протяженности территорий будут ограждены не только качественно и эстетически привлекательно, но еще и дешево.

Сетка-рабица может быть окрашена в самые разные цвета, хотя это не обязательное условие. Заводское покрытие создает идеальный защитный слой, который не боится атмосферных осадков в виде дождя, снега, мороза и жары.





Из профнастила

Оцинкованные листы профнастила являются идеальным материалом для изготовления ограждений. Характеристики материала данного уровня идеальны. Они полностью соответствуют запросам самых требовательных клиентов. Ему не страшны дождь и снег, ветер, жара и мороз. Только серьезные механические воздействия могут повлиять на целостность изделия. Приобретая забор из профнастила, можно быть уверенным в том, что он прослужит не одно десятилетие.





Где заказать металлический забор

Компания «ЭКОТЕХСЕРВИС» предлагает лучшие ценовые решения. Оформить заявку на любые объемы не составит особого труда, если воспользоваться предложениями каталога. Каждый заказчик сможет заполнить форму заявки обратной связи, а компетентные консультанты примут заказ и отработают его в соответствие с индивидуальными запросами клиента. Кто предпочитает визуальное восприятие материалов, может без проблем проехать в центральный офис компании, адрес размещен на страницах сайта.







