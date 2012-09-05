Anasol-Style - это гармонично сбалансированный интернет-магазин одежды в Украине, который учитывает все, даже самые малые потребности клиентов и предоставляет актуальные модные тренды. Современная недорогая и стильная одежда интернет магазин предоставляется по самым выгодным ценам на украинском рынке. Заведение можно смело рекомендовать друзьям, коллегам и знакомым.

Чтобы заказать красивые купальники достаточно перейти на сайт компании anasol-style.com.ua и оставить свою заявку.





Что предлагает компания

В интернет-магазине стильной одежды Анасол-Стайл доступен обширный ассортимент одежды для лета и зимы, а также летней одежды для отдыха, в частности, красивых купальников. Все товарные позиции имеют выгодные цены, намного меньшие, нежели у конкурентов. Можно заказать куртки, платья, блузки всемирно известных европейских и украинских производителей. А благодаря действию скидок и спецпредложений – купить оптимальный вариант одежды под ваш бюджет не составит труда.

Популярностью пользуются следующие красивые купальники:

- женский сплошной купальник Veronika большого размера черный;

- бикини;

- купальник Анабель больших размеров;

- раздельный купальник Америка больших размеров принт;

- варианты с бахромой большого размера;

- и др.

Также в услуги интернет-магазина входит:

1. Профессиональная помощь в выборе одежды.

2. Помощь в заполнении и отправки формы заказа.

3. Доставка по Украине «Новой Почтой».

4. Консультирование по телефону.

5. Гарантия на продукцию.

При необходимости, наш сотрудник выйдет на связь мгновенно и с удовольствием даст развёрнутый ответ на все интересующие вопросы, а также предложат наиболее подходящий вариант купальника, чтобы вы смогли насладиться незабываемым отдыхом и почувствовали себя настоящей ТОП-моделью!

Цена

Цены на купальники зависят от ряда факторов:

- тип купальника;

- используемые материалы (чем натуральнее ткани – тем дороже);

- объема заказа (оптовые покупатели получают дополнительные скидки);

- действия сезонных распродаж (скидки до 50%).

Заказать

Anasol-Style – это современный ведущий украинский интернет-магазин одежды, который предлагает простую и понятную схему сотрудничества.

Этапы заказа одежды выглядят следующим образом:

1. Клиент звонит оператору.

2. Уточняется наличие интересуемой вещи на складе.

3. Оговаривается метод, адрес и сроки доставки (обычно это доставка Новой Почтой в течение 24-48 часов).

4. Согласуется оплата (можно оплатить наличными, банковским переводом Приват24, через электронную систему Вебмани и др.).

5. Осуществляется отправка товара.

6. Получение желаемого изделия клиентом.

Также можно написать на E-mail или воспользоваться спецформой для обратной связи.

Заказывая купальники и другую одежду в Анасол-Стайл, клиенты делают выгодное вложение денежных средств в надёжность и качество получаемых изделий.

Будем рады увидеть вас в числе наших постоянных покупателей.



