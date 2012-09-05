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Недорогая доставка цветов в Днепре
22 Декабря 2018

Сегодня поздравить родственников, друзей, коллег или деловых партнеров, удивить вторую половинку красивым и оригинальным букетом просто как никогда. Достаточно выбрать понравившуюся композицию из онлайн-каталога и оформить заказ. Приятным бонусом к вашей покупке станет недорогая доставка цветов в Днепре от интернет-магазина Laflower.


Экспресс-доставка к любому поводу

Хотите сделать приятную неожиданность для близкого друга в день рождения, организовать незабываемый сюрприз для второй половинки на 14 февраля или торжественно вручить букет начальнику в честь профессионального праздника? Опытные феи-флористы магазина Лафлавер с радостью подготовят необычную цветочную композицию, которая станет идеальным сопровождением любого праздничного или романтического события. Усилить эффект от подарка поможет курьерская доставка цветов в Днепропетровске, которая осуществляется в дневные часы абсолютно бесплатно.
Кроме того сервис экспресс-доставки поможет:

  • Преподнести цветочный подарок, даже если вас разделяют сотни километров или обстоятельства сложились так, что вы не можете присутствовать на празднике лично.
  • Заинтриговать прекрасную получательницу или получателя, отправив букет с анонимной запиской. Таинственная атмосфера поможет покорить сердце возлюбленной или освежит давно сложившиеся отношения.
  • Радовать, удивлять и дарить прекрасное настроение дорогим для вас людям. Круглосуточная работа курьерской службы – это уникальная возможность сделать сюрприз в любое время дня или ночи. При этом цена на доставку цветов в ночные часы составляет всего 50 гривен.


Как заказать оригинальные букеты с экспресс-доставкой онлайн?

Для оформления заказа достаточно перейти по ссылке laflower.com.ua и выбрать понравившуюся композицию из онлайн-каталога. Кроме того вы можете самостоятельно подобрать цветочное сочетание. Независимо от того, выбираете ли вы одну из готовых вариаций или попробуете немного поэкспериментировать, оформляя заказ в интернет-магазине Laflower, вы получаете ощутимые выгоды:

  • Благодаря сотрудничеству с проверенными украинскими и зарубежными поставщиками, представленные в каталоге растения всегда отменного качества, а цена доступна каждому.
  • При покупке более чем 11 единиц предоставляются дополнительные скидки.
  • Недорогая курьерская доставка цветов по Днепропетровску осуществляется с 23:00 до 07:00, а в дневное время выезд курьера является бесплатным.
  • Доступна возможность оформить предзаказ за день, неделю, месяц или даже год до желаемой даты.
  • Возможна оплата популярными банковскими картами, а также наличными.
  • Композиции составляются профессиональными флористами, которые воплощают самые смелые цветочные фантазии и учитывают все пожелания клиента. Лаконичные монобукеты или эффектные смешанные композиции – идеальный вариант создается для любых торжественных случаев и особенных событий в жизни каждого человека.


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тут были комменты. RIP!






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