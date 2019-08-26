На свежепостроенный завод в Гудвуде практически все, из чего создается Phantom, поставляется из Германии. Даже суперпрочный алюминиевый кузов типа монокок приходит сюда в сборе с завода BMW. А вот дизайн его разрабатывался все-таки в Англии: облик нового носителя «Духа экстаза» проектировался группой дизайнеров, возглавляемой англичанином Яном Кэмероном, и происходил этот исполненный мистики процесс не где-нибудь, а в самом центре столицы Великобритании. А могло ли быть по-другому? Кажется, немцы прекрасно отдавая и себе отчет в том, что создать Rolls-Royce можно, только бродя под сумрачно-серым небом Лондона и вдыхая его влажный воздух.

Дизайн получился действительно английским, правда, несколько спорным. Широкие прямоугольные фары, утопленные в ниши, под которыми... Такое ощущение, что и противотуманки просто бросили в находящуюся в жидком состоянии поверхность передка, и в момент. когда они почти скрылись в ней, все это затвердело. Выдающийся бампер-метельпик — электровоз ЭП-200 позавидует. А над ним — параллельно-перпендикулярная и монументальная, как надгробие, решетка радиатора. Интересно, над чьим прахом... Впрочем, не будем развивать эту тему хотя бы потому, что при восприятии автомобиля как целого все, кажется, становится на свои места. Смотрим на боковину — да, эго настоящий Rolls-Royce: практически отсутствует передний свес, огромный капот, нисходящая подоконная линия. Сзади Phantom — тоже истинно английский «аристократ» — в породистости огранки не откажешь. И даже при таких формах коэффициент аэродинамического сопротивления получился отнюдь не запредельно высоким — 0,383.

Дверные ручки передней и задней дверей воедино. «Врата в обитель владельца» у Phantom открываются против хода. Так удобнее. В автомобиль именно входишь, а не пробираешься, тем более что сам по себе он довольно высок (1632 мм). Дверь автоматизирована — чтобы она открылась или закрылась, достаточно нажать на кнопку. Но только в «стояночном» положении — на ходу система, разумеется, не сработает.