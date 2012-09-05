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Не все гладко
8 Сентября 2020
Теги: авто

Каждый из соперников заработал по штрафному баллу за аэродинамику. Nissan Maxima страдает повышенным шумом от встречного потока воздуха. У Volvo S80 другая неприятность — стекла передних дверей загрязняются очень быстро, ограничивая столь важную обзорность через боковые зеркала.

Для автомобилей этого класса комфортабельность важна во всех ее аспектах — плавности хода, бесшумности, организации микроклимата и просторности пассажирского салона. Две первых номинации выиграл Volvo, но, как оказалось, лидирует он и в остальных. По отоплению и вентиляции его преимущество заключается в двухзонном климат-контроле с раздельным регулированием при известной ловкости можно даже закинуть ногу на ногу, чего в Maxima сделать не получается.

По ширине заднего дивана выигрыш Volvo значительнее. хотя втроем усаживаются в таких автомобилях черезвычайно редко. А главное преимущество шведской модели заключается в существенно большем запасе по высоте потолка. В Maxima рослым людям лучше садиться впереди. Немного удобнее удается устроиться и водителю Volvo в основном благодаря продольной регулировке рулевой колонки, отсутствующей на Maxima.


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