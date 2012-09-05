Воспользоваться шансом смог, в первую очередь, Яри-Матти Латвапа из «Stobart Ford», в который раз порадовавший своих поклонников выигранными спецучастками и даже желтой майкой лидера. Присоединились к соотечественнику и пилоты «заводской» конюшни «голубого овала» Микко Хирвонен и сам Гронхольм. И по праву старшего (по возрасту и по званию) именно Маркус вскоре возглавил итоговый протокол.

Но эта гонка явно не стала для него лучшей. В одном из поворотов лидер наткнулся на пень, оставшийся после расчистки мест для зрителей. К несчастью, поврежденным оказался каркас безопасности, который по правилам нельзя отремонтировать во время гонки. И Маркусу осталось лишь винить себя за ошибку и пытаться скрыть грусть за «дежурными» шутками.

Однако уже на следующий день Гронхольм просто лучился неподдельным счастьем. И причиной такой перемены стал... сход Лоеба! Француз совершенно не собирался ввязываться в принципиальный спор с ближайшими соперниками, стараясь сконцентрироваться на борьбе за корону. Его устраивали и восемь за «серебро», и даже шесть очков за «бронзу» в Японии — в любом случае он становился лидером сезона. Кстати, учитывая положение в гонке после неприятностей Маркуса, нс финишировать на подиуме по своей воле у Лоеба вряд ли бы получилось. Но все решила доселе невиданная ошибка штурмана Даниеля Елены, отправившая машину за пределы трассы. Хотя повреждения оказались несерьезными, продолжить гонку Себастьян не смог.

Буквально на том же СУ- 13, оставившем на обочине Лоеба, потерял шансы на хороший результат и Латвата. автомобиль которого ушел с трассы чуть дальше (отказ гидравлики). А учитывая сход всех трех экипажей «Subaru» (поломка КПП у Петера Сольберга, серьезная авария у Криса Аткинсона и вылет с дороги Ксавьера Понса), а также неполадки со сцеплением на «частном» «Сйгоёп» Манфреда Штоля и несколько ошибок другого представителя «Stobart Ford» Хеннинга Сольберга, подиум ралли Японии легко угадывался уже в середине второго дня гонки.