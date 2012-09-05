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Не теряйте головы
7 Апреля 2021
Теги: авто

Немаловажное значение имеет аутотренинг, только так вы сможете подготовить свою психику к неординарной ситуации. Волю, как и тело, необходимо тренировать и поддерживать “в боевой готовности". По возможности, представьте в уме различные ситуации и модель ваших действий в них. Нем чаще и реалистичные будут ваши “штабные игры”, тем больше шансов в момент реальной опасности не потерять головы и выйти из нее с минимальными потерями.

Все что мы рассказывали будет бесполезно, если не запомнить и строго не выполнять несколько правил:

- Прежде, чем отправиться в загородную поездку, проверьте давление в шинах, уровень тормозной жидкости и момент затяжки колесных гаек.

- При увеличении люфта в рулевом управлении не дожидайтесь неприятностей, а постарайтесь сразу же его устранить.

- Всегда держите руль двумя руками! Пижонство в машине - это преступление.

Сидеть за рулем надо правильно, так, чтобы не отрываясь от спинки сиденья можно без напряжения держать вытянутой левой рукой закрытым хватом (большой палец внутри) рулевое колесо в верхней его точке, а правой рукой при этом включить наиболее удаленную на рычаге КПП передачу. Левая нога, выжав сцепление, должна быть чуть согнута. Туловище должно иметь лишь незначительный наклон назад.

Ремень безопасности должен быть не перекрученным, без потертостей, без повреждений, точно подогнанный по фигуре.

Верхний срез подголовника по высоте должен совпадать с верхней точкой уха сидящего.

 

 

 


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