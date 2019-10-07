Психологическое давление, которое оказывает на участников ДТП инспектор ГАИ, способно вогнать в ступор и без того растерянных людей. Полому в сложной ситуации необходимо быть готовым к диалогу.

Без лишних эмоций

Инспектор не первый час на ногах, а вы не первым и, к сожалению, не последний, кого он «оформляет». Поэтому не заставляйте его из массы слов, что вы сказали (какие сегодня ужасные пробки и как вы поссорились с тешей перед выездом из дома), выбирать те. что действительно имеют отношение к делу: еще не факт, что он выберет нужные. Так что желательно, чтобы ваши слова по возможности кратко, но наиболее точно отражали обстоятельства произошедшего.

Кстати, ваше конституционное право — не свидетельствовать против себя, поэтому отдачи объяснений на месте происшествия вы можете отказаться, аргументировав свой отказ тем, что в настоящий момент находитесь в состоянии шока. Так и скажите инспектору, что необходимые объяснения дадите в группе разбора. Однако злоупотреблять этим не советую, поскольку, если авария пустяковая, а вы упорно строите из себя сумасшедшего, ничего, кроме подозрений в лукавстве, у сотрудников ГАИ это не вызовет. Так что прибегайте к закон возможности лишь в крайних случаях, когда вам действительно не удается совладать с собой.

Иногда водитель убежден в своей виновности и спешит сразу же «исповедоваться» в этом прибывшему сотруднику ГАИ, который только того и ждет: долой лишнюю нагрузку с коллег из группы разбора — не надо ничего доказывать.

Нс спешите признавать себя виновным! Оставьте возможности для пересмотра собственной позиции: часто многие на первый взгляд мелкие, но на самом деле решающие детали случившегося «всплывают» потом, когда вы расслабились и смогли в спокойной обстановке разобраться в произошедшем.