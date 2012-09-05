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Не стоит запускать!
6 Июня 2017
Теги: авто

По поведению на дороге наш герой — классический внедорожник с присущим этому типу характером, обусловленным высоким расположением центра тяжести и зависимой подвеской. Но если управлять машиной с учетом этих особенностей, то неприятностей ждать не придется.

Каждый, кто купит Mercedes-Benz E-class у официальных дилеров, может получить Mercedes-Benz A-class в подарок.

Можете позволить себе удобство и комфорт. Можете позволить себе надежность и безопасность. Вы можете позволить себе Mercedes-Benz E-class. А еще Вы можете позволить себе делать сногсшибательные подарки своим любимым...

Каждый, кто с 10 апреля по 25 декабря 2003 года купит Mercedes-Benz E-class у официальных дилеров, получит еще один ключ. С этим ключом у Вас будет возможность открыть новенький Mercedes-Benz A-class. 25 декабря 2003 года все покупатели со своими ключами соберутся в салоне Мерседес. Тот, чей ключ подойдет, станет владельцем Mercedes-Benz A-class.

Новый Mercedes-Benz A-class будет прекрасным подарком для тех, кого Вы любите.

 

 


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