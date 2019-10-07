Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Не согласный я!




Не согласный я!
25 Декабря 2019
Теги: авто

Далеко не всегда нарушение Правил приводит к аварии: между первым и вторым должна быть причинно-следственная связь. Скажем, то, что вы поставили машину на стоянку под запрещающим знаком, скорее всего не есть причина происшествия, связанного с наездом на нее другого авто. Как ни странно, но даже движущийся по встречной полосе (при всей очевидности нарушения) не всегда становится виновником аварии. Наоборот, могут обвинить водителя, выезжающего со второстепенной дороги под знак 2.1 «Уступите дорогу». Дело в том, что этот коварный знак требует уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. Заметьте, нигде не оговорено, что только тем, кто соблюдает ПДД.

Не стоит отказываться от права подписи составленного в отношении вас административного протокола. Отказ его подписывать вовсе не означает, что вы не согласны с тем, что там написано. На самом деле из этого следует, что вы не захотели ознакомиться с содержанием столь важного процессуального документа.

Наоборот, если вы не согласны с фактом признания вас нарушителем ПДД или с тем, что инспектор не внес в протокол важные, на ваш взгляд, нюансы, свои возражения лучше изложите письменно и поставьте под ними подпись. Именно для этого и существует специальная графа: «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Не хватило места на бланке — опишите все на дополнительном листе, который тоже будет приобщен к протоколу, и, следовательно. его копию вы также получите на руки.

Ни в коем случае не подписывайте пустые бланки. Бывает, сотрудники ГАИ в целях экономии времени предлагают участнику аварии подписать чистый бланк, например, схемы ДТП, которую они будут составлять, пока проводится медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения. Где гарантия, что этой ситуацией не воспользуется в своих интересах другой участник происшествия и на схеме не появится совершенно иная картина?


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Не страшен инспектор... - . (+46)
26 круг - . (+40)
Автомобильные пленки - надежна... - . (+48)
Гонка в Англии - . (+45)
Поездка на Хаммере... - . (+51)
Актеры второго плана... - . (+67)
VAG Сервис: ремонт VW... - . (+90)
Шумахер сломался?... - . (+83)
Малый городской автобум... - . (+79)
Дом родной — АЗС - . (+176)
Трос переключения передач Форд... - . (+100)
В ГАИ не любят голубое... - . (+103)
Полезно, но не всегда... - . (+99)
Растем и крепчаем... - . (+85)
Дизельные вершины... - . (+86)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 20 часов назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 5 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 6 дней назад
Иркутск (путеводитель)... - 6 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 6 дней назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 6 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке