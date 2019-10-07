Далеко не всегда нарушение Правил приводит к аварии: между первым и вторым должна быть причинно-следственная связь. Скажем, то, что вы поставили машину на стоянку под запрещающим знаком, скорее всего не есть причина происшествия, связанного с наездом на нее другого авто. Как ни странно, но даже движущийся по встречной полосе (при всей очевидности нарушения) не всегда становится виновником аварии. Наоборот, могут обвинить водителя, выезжающего со второстепенной дороги под знак 2.1 «Уступите дорогу». Дело в том, что этот коварный знак требует уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. Заметьте, нигде не оговорено, что только тем, кто соблюдает ПДД.

Не стоит отказываться от права подписи составленного в отношении вас административного протокола. Отказ его подписывать вовсе не означает, что вы не согласны с тем, что там написано. На самом деле из этого следует, что вы не захотели ознакомиться с содержанием столь важного процессуального документа.

Наоборот, если вы не согласны с фактом признания вас нарушителем ПДД или с тем, что инспектор не внес в протокол важные, на ваш взгляд, нюансы, свои возражения лучше изложите письменно и поставьте под ними подпись. Именно для этого и существует специальная графа: «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Не хватило места на бланке — опишите все на дополнительном листе, который тоже будет приобщен к протоколу, и, следовательно. его копию вы также получите на руки.

Ни в коем случае не подписывайте пустые бланки. Бывает, сотрудники ГАИ в целях экономии времени предлагают участнику аварии подписать чистый бланк, например, схемы ДТП, которую они будут составлять, пока проводится медицинское освидетельствование водителя на состояние опьянения. Где гарантия, что этой ситуацией не воспользуется в своих интересах другой участник происшествия и на схеме не появится совершенно иная картина?