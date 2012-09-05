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Не скупись!
19 Мая 2019
Теги: авто

Ни для кого не секрет: вероятность криминала прямо пропорциональна стоимости автомобиля. Поэтому очевидно, что особую осторожность стоит проявлять, если речь идет о серьезной покупке. Кстати, официальная стоимость проведения профессиональной экспертизы весьма незначительна, особенно по отношению к цене автомобиля. Тем не менее приходится признать, что, оказавшись один на один с подобной проблемой, владельцы машин чаше всего бессильны ее самостоятельно решить.

Это прерогатива государства. И первый шаг видится в том, чтобы уйти от формализма и вместо стандартных «отказников» начинать возбуждать уголовные дела по фактам изменения маркировки. Да, это, безусловно, коснется и «мирных» владельцев, зато по-настоящему затронет интересы тех, для кого «оптовая» легализация угнанных автомобилей стала источником существования.

В какой-то момент подобный бизнес станет просто опасным, ведь любое следствие — это масса длительных и нудных процедур, связанных с допросами, экспертизами, вызовом свидетелей, а криминальный элемент, как известно, не любит излишнего внимания к своей персоне.



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