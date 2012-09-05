Наиболее сильно различие между двумя корейскими внедорожниками проявилось в управляемости. На ровной скоростной прямой они стабильны, но как только появляются дефекты покрытия, особенно поперечные волны, оба автомобиля начинают потихоньку сбиваться с курса, и Rexton делает это явно охотнее. Но еще интереснее становится на извилистой дороге, при этом чем круче повороты и короче их связки, тем очевиднее разница поведения. Rexton не «пишет» заданную траекторию, а плавает вокруг нее, вселяя неуверенность, требуя коррекции рулем и в итоге наставляя снижать скорость. Отметим, что речь идет отнюдь не о профессионально- спортивном прохождении поворотов, а всего лишь о безопасных утехах активного водителя. В тех же условиях Зогепю ведет себя как хороший легковой автомобиль, точно следуя траектории поворотов и почти без кренов. Ему недостает только внятных ощущений на руле.

Естественным образом Rexton значительно мягче обрабатывает неровности. Правда, и плавность хода К1а БогсМо мы не рискнули бы назвать неприемлемой: ее хочется сравнить с сильно накачанным мячом. отчетливо передающим все толчки, но в любой ситуации сохраняющим запас податливости. А на мелкой «гребенке» или булыжнике подвеска Rexton даже чуть проигрывает, отказываясь гасить высокочастотные вибрации.

Rexton удивил «музыкальными способностями» подвески: при проезде через стыки полотна на мостах или поперечные глубокие трещины асфальта у него еще пару секунд мелодично гудят пружины.

В проходимости и геометрическая ее составляющая, и тяговая у обеих машин примерно равны (разве что у Rexton ходы подвески чуть больше), а выиграет тот, кто еще в магазине позаботится о выборе опционной блокировки дифференциалов и дополнительного комплекта колес с внедорожными шинами.

Итак, два конкурентоспособных и относительно недорогих, по современных корейских джипа. Если в первую голову вас влекут приключения на бездорожье, то подойдет любой из них. Если же, как и мы, вы цените управляемость на твердом покрытии, то предпочтение следует отдать Кта Богепю. А если вам более по душе спокойная езда и яркая, выделяющаяся внешность автомобиля, то выбирайте Ксхюп.