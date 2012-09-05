Криминальный автобизнес процветает, создавая проблемы не только оставшимся «безлошадными», но и тем, кто приобретает такие авто, не ведая, что стоит за подобной покупкой. Вот именно о последних и поговорим.

Прежде всего владельцу автомобиля с измененной или уничтоженной маркировкой номерных агрегатов (кузова, двигателя) не позавидуешь уже по той причине, что принадлежащее ему «движимое имущество» имеет, как правило, криминальное прошлое, а это. как вы понимаете, влечет определенные последствия. Даже если не будет найден прежний владелец, у которого машину угнали (ему в этом случае придется пропажу вернуть), теперешнего хозяина ожидают постоянные проблемы: как зарегистрировать машину, как пройти техосмотр, как продать или сдан, в аренду. Дело в том. что автоинспекция имеет право «не допускать к участию в дорожном движении путем отказа в регистрации и выдаче соответствующих документов... автомототранс портные средства и прицепы к ним... имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов...».

Сегодня Госавтоинспекция пользуется своими полномочиями: все ведомственные нормативные правовые акты, которыми руководствуются сотрудники, работают на них. И, поверьте, это нс попытка вынудить владельцев предложить взаимовыгодное решение проблемы, а необходимость — иначе угонный бизнес не удержать!