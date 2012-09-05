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Не ограничивайте себя в проигрывании музыки
21 Сентября 2017

Быть с музыкой в любом месте позволяют наушники Beat Monster, которые с любовью разработаны профессионалами. Гарнитура стала известной по всему миру, поэтому она имеет поклонников разных возрастных категорий. Очень удобна совместимость с iPad, iPhone и iPod.

Оснащены Битсы высококачественными динамиками, которые передают чистые и глубокие басы с удобной регулировкой громкости. Переключать песни и принимать звонки можно непосредственно на наушниках, где предусмотрена специальная кнопка. Для переноски и хранения можно использовать специальный жесткий кейс – для этого в устройстве предусмотрена складная конструкция.

Особенности Монстр Битс:

  • 100 % совместимость со всей продукцией Apple;
  • бесперебойное управление функцией ControlTalk;
  • эксклюзивный дизайн;
  • складная конструкция;
  • высокая чувствительность;
  • проводной или беспроводной тип подключения;
  • встроенный микрофон;
  • регулирование для максимально удобной посадки;
  • неповторимое качество звучания.

Наушники Beats по праву заслуживают место стильного и яркого аксессуара, который с удовольствием используют профессиональные музыканты. Оснащаются устройства активной системой шумоподавления, защищающей от вибраций и помех. В разработке дизайна брендовой гарнитуры принимали участие известные представители в музыкальном мире, которые подарили Битсам такой стильный и неповторимый облик.

Именно стиль фирменных наушников подчеркивает статус их владельца и приковывает модными чертами. Предназначение гарнитуры не теряется со временем – качество звука не меняет своих характеристик сколько бы часов не проигрывали бы устройства. Детализированные басы и чистые ноты верха и низа прекрасно звучат на любой отметке громкости.

Создаются Битсы не только для музыки, а для того, чтобы почувствовать ее тонкую запись в первозданном студийном звучании, невзирая на то, к какой направленности принадлежит композиция. Разные цветовые вариации отлично дополняют легкую складную конструкцию, а регулируемые мягкие амбушюры обеспечивают комфорт и защищают от шума.

На странице http://beats-store.kz/ можно выбрать разные модели брендовых наушников в доступном цвете, сочетающие в себе неповторимый стиль, качество звучания и функциональность. Легкие и удобные Битсы подходят для многих современных устройств, но намного лучше работают с фирменными гаджетами.


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тут были комменты. RIP!






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