Быть с музыкой в любом месте позволяют наушники Beat Monster, которые с любовью разработаны профессионалами. Гарнитура стала известной по всему миру, поэтому она имеет поклонников разных возрастных категорий. Очень удобна совместимость с iPad, iPhone и iPod.

Оснащены Битсы высококачественными динамиками, которые передают чистые и глубокие басы с удобной регулировкой громкости. Переключать песни и принимать звонки можно непосредственно на наушниках, где предусмотрена специальная кнопка. Для переноски и хранения можно использовать специальный жесткий кейс – для этого в устройстве предусмотрена складная конструкция.

Особенности Монстр Битс:

100 % совместимость со всей продукцией Apple;

бесперебойное управление функцией ControlTalk;

эксклюзивный дизайн;

складная конструкция;

высокая чувствительность;

проводной или беспроводной тип подключения;

встроенный микрофон;

регулирование для максимально удобной посадки;

неповторимое качество звучания.

Наушники Beats по праву заслуживают место стильного и яркого аксессуара, который с удовольствием используют профессиональные музыканты. Оснащаются устройства активной системой шумоподавления, защищающей от вибраций и помех. В разработке дизайна брендовой гарнитуры принимали участие известные представители в музыкальном мире, которые подарили Битсам такой стильный и неповторимый облик.

Именно стиль фирменных наушников подчеркивает статус их владельца и приковывает модными чертами. Предназначение гарнитуры не теряется со временем – качество звука не меняет своих характеристик сколько бы часов не проигрывали бы устройства. Детализированные басы и чистые ноты верха и низа прекрасно звучат на любой отметке громкости.

Создаются Битсы не только для музыки, а для того, чтобы почувствовать ее тонкую запись в первозданном студийном звучании, невзирая на то, к какой направленности принадлежит композиция. Разные цветовые вариации отлично дополняют легкую складную конструкцию, а регулируемые мягкие амбушюры обеспечивают комфорт и защищают от шума.

На странице http://beats-store.kz/ можно выбрать разные модели брендовых наушников в доступном цвете, сочетающие в себе неповторимый стиль, качество звучания и функциональность. Легкие и удобные Битсы подходят для многих современных устройств, но намного лучше работают с фирменными гаджетами.



