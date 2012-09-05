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Не хватает тепла
14 Июня 2017
Теги: авто

Износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и, как следствие, снижение компрессии может стать причиной невозможности пуска дизеля.

В этом случае температура сжимаемого воздуха не достигает значения, необходимого для вспышки топлива. «С толкача» такой мотор завести несложно, причем, прогревшись, он будет работать без сбоев, но стоит ему остыть, и проблема проявит себя вновь. Определить, насколько изношена ЦПГ, косвенно можно по хорошо знакомым признакам: сизому дыму, снижению мощности, повышенному расходу топлива. Чтобы сделать окончательные выводы, следует замерить компрессию. У исправного мотора она должна составлять примерно 30 кг/см. Критическим значением (с точки зрения возможности пуска) специалисты считают 24 кг/смг. Замена поршневых колец скорее всего не поможет — двигатель нуждается в более основательном ремонте.


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