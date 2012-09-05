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Не для всех
30 Июня 2017
Теги: авто

На базе 206-й производится оригинальный купе-кабриолет со складной металлической крышей с автоматическим приводом, позволяющим ей примерно за полминуты полностью убираться в багажное отделение. Надо отметить, что это один из самых дешевых кабриолетов, имеющих способность к подобной трансформации, и поэтому он разошелся в Европе значительным тиражом.

А еще покупателям предлагается «заряженная» топ-версия Б16 или СП (индекс зависит от конкретного рынка назначения). Она оснащается двухлитровым 137- сильным бензиновым мотором, тем же, что стандартно устанавливают на старшую модель концерна - Ре1щео1 406. На первый взгляд ничего выдающегося в этом силовом агрегате нет, но в силу того, что данные модели серьезно отличаются по весу, динамические показатели у 206-й с таким мотором вполне соответствуют «заряженной» версии. Так, разгон до «сотни» занимает чуть больше 8 с, а максимальная скорость составляет и вовсе 210 км/ч, что для этой малышки очень «нехило». Надо отметить, что для обеспечения лучшей управляемости СП имеет модифицированную, более жесткую подвеску, в которой применены «свои» пружины и амортизаторы, усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, более мощные шаровые шарниры, иные резинометаллические опоры. Кроме того, дисковые тормоза установлены на всех колесах, а также в коробке передач другие передаточные числа. Однако хотелось бы подчеркнуть, что даже «простые» модификации отличаются весьма приличными ходовыми качествами, сочетая плавность хода с отсутствием раскачки и достойной управляемостью.


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