В процессе доставки груза из пункта приема в пункт назначения важно позаботиться о его безопасности. Крупногабаритные товары, устройства и оборудование, перевозимые в кузовах грузового транспорта, могут пострадать во время движения. Плохое качество дорог, неблагоприятные погодные условия, тряска и вибрации только способствуют этому. Чтобы избежать повреждения продукции и связанных с ним проблем, специалисты используют кольца для крепления грузов. Они устанавливаются в пол или борта грузовых платформ и обеспечивают высокую надежность фиксации.

Такелажные кольца изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Они имеют небольшой диаметр, отличаются жесткостью, стойкостью к негативным внешним воздействиям. Эти устройства используются совместно с алюминиевыми рейками и стяжными ремнями, находят применение в организации автомобильных, авиационных, морских перевозок. Они оптимально подходят для крепления грузов любого назначения.





Преимущества такелажных колец

В ассортименте средств фиксации, представленных на современном рынке, эти изделия занимают особое место. Стальное кольцо для крепления груза обеспечит его безопасность в любых условиях, независимо от способа транспортировки. Основными преимуществами рассматриваемых элементов являются:

Высокая прочность на разрыв;

Коррозионная стойкость (цинковое покрытие надежно защищает изделия от воздействия влаги);

Стойкость к высоким и низким температурам;

Простота крепления товаров и оборудования;

Продолжительный срок службы;

Доступная стоимость.

Производители выпускают такелажные устройства разных форм и размеров. Это позволяет перевозчикам использовать их для крепления малогабаритных, крупногабаритных, хрупких, нестандартных, сыпучих грузов. Главное, выбрать изделия подходящего диаметра и правильно их установить.





Способы фиксации перевозимой продукции

Использовать такелажные кольца для крепления грузов можно разными способами. Чаще всего специалисты отдают предпочтение одной из следующих схем:

Прижим. В одно кольцо вставляют два или несколько стяжных ремней. Их перебрасывают через ящик или контейнер, который нужно закрепить, а затем фиксируют на грузовой площадке. Этот способ отличается простотой реализации и обеспечивает надежность крепления.

Растяжка. В данном случае для фиксации груза используются стропы. Один конец стропы крепится к нему, а второй – присоединяется к кольцу, установленному на грузовой платформе. При этом специалистам нужно четко контролировать силу натяжения, чтобы избежать смещения ящика или контейнера и повреждения строп.

Существуют и другие способы фиксации продукции, доставляемой автомобильным, железнодорожным, авиационным или морским транспортом. Но все они предусматривают использование такелажных элементов, к качеству которых предъявляются строгие требования.



