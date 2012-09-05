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Назначение и способы использования колец для крепления грузов
18 Февраля 2023

В процессе доставки груза из пункта приема в пункт назначения важно позаботиться о его безопасности. Крупногабаритные товары, устройства и оборудование, перевозимые в кузовах грузового транспорта, могут пострадать во время движения. Плохое качество дорог, неблагоприятные погодные условия, тряска и вибрации только способствуют этому. Чтобы избежать повреждения продукции и связанных с ним проблем, специалисты используют кольца для крепления грузов. Они устанавливаются в пол или борта грузовых платформ и обеспечивают высокую надежность фиксации.

Такелажные кольца изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. Они имеют небольшой диаметр, отличаются жесткостью, стойкостью к негативным внешним воздействиям. Эти устройства используются совместно с алюминиевыми рейками и стяжными ремнями, находят применение в организации автомобильных, авиационных, морских перевозок. Они оптимально подходят для крепления грузов любого назначения.


Преимущества такелажных колец

В ассортименте средств фиксации, представленных на современном рынке, эти изделия занимают особое место. Стальное кольцо для крепления груза обеспечит его безопасность в любых условиях, независимо от способа транспортировки. Основными преимуществами рассматриваемых элементов являются:

  • Высокая прочность на разрыв;
  • Коррозионная стойкость (цинковое покрытие надежно защищает изделия от воздействия влаги);
  • Стойкость к высоким и низким температурам;
  • Простота крепления товаров и оборудования;
  • Продолжительный срок службы;
  • Доступная стоимость.

Производители выпускают такелажные устройства разных форм и размеров. Это позволяет перевозчикам использовать их для крепления малогабаритных, крупногабаритных, хрупких, нестандартных, сыпучих грузов. Главное, выбрать изделия подходящего диаметра и правильно их установить.


Способы фиксации перевозимой продукции

Использовать такелажные кольца для крепления грузов можно разными способами. Чаще всего специалисты отдают предпочтение одной из следующих схем:

  • Прижим. В одно кольцо вставляют два или несколько стяжных ремней. Их перебрасывают через ящик или контейнер, который нужно закрепить, а затем фиксируют на грузовой площадке. Этот способ отличается простотой реализации и обеспечивает надежность крепления.
  • Растяжка. В данном случае для фиксации груза используются стропы. Один конец стропы крепится к нему, а второй – присоединяется к кольцу, установленному на грузовой платформе. При этом специалистам нужно четко контролировать силу натяжения, чтобы избежать смещения ящика или контейнера и повреждения строп.

Существуют и другие способы фиксации продукции, доставляемой автомобильным, железнодорожным, авиационным или морским транспортом. Но все они предусматривают использование такелажных элементов, к качеству которых предъявляются строгие требования.


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