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Назначение гибких медных шин
10 Июня 2020

Назначение гибких медных шин

Конструкция медных гибких изолированных шин ШМГИКонструкция гибких медных шин ШМГИ включает в себя набор медных пластин толщиной менее миллиметра. Количество пластин входящих в медных проводник, определяется областью применения. С наружной части медные пластины, покрываются стойкой изоляцией из поливинилхлорида. Которая позволяет использовать данные медные проводники в химически агрессивных средах. Главным преимуществом медных шинопроводов считается их мобильность и гибкость. Медные гибкие шины ШМГИ (ШМГ) очень удобны при монтаже, они легко гнутся без использования специального оборудования. Они используются в условиях ограниченного пространства, трансформаторных подстанциях, распределительных щитах и пр.
Конструкцию активно применяют в качестве проводников энергии в низковольтных сетях. Также их используют для распределения энергии от одного источника к большому количеству потребителей.


Виды и характеристика гибких медных шин

Марки и виды гибких медных шинПродукция соответствует ГОСТ 18690-2012. Распространенные марки:
- М1. Это практически чистая медь, содержащая незначительную долю висмута; мышьяка, сурьмы, олова и никеля. Если эта марка применяется в электротехнической промышленности.
- М2. Переплавляемая из лома медь, в составе которого кислород, висмут, сурьма и пр.Эта марка требует особых условий для сварки или пайки.
- Также изготавливают медные гибкие шины ШМГ, М3, ШМГИ и пр.

Преимущества гибких медных шин Удобство в проектировании на этапе разработки проекта можно просто рассчитать максимальную мощность потребителей электросети. Это даст возможность задать прохождение магистральных потоков шинопровода. Пожаростойкость в отличие от провода, в шинопроводе исключены горючие компаненты, поэтому он отлично справляется с нераспространение пламени. Компактные размеры продуманная конструкция с легкостью перемещает большие мощности. За счет этого происходит экономия полезной площади здания. Удобство осмотра установленного шинопровода делают систему энергетического распределения наглядной. Нет надобности исследования системы проводов, с целью обнаружения того, какой провод к чему подсоединен. Надежность в эксплуатации при условии грамотной эксплуатации, шина практически не требует обслуживания в течение всего периода службы. Удобство монтажа при установке медных шин привлекается меньшее количество людей. Такая конструкция является самонесущей системой и может заменить провод и лотки. Все элементы системы имеют защиту от неграмотной сборки. Гибкость в применении в сравнении с кабельными, такие конструкции можно легко дополнять или перемещать на другое место для повторного монтажа. Причем не потребуется больших капитальных расходов. Купить медные шины https://metromet.ru/ сегодня можно у надёжных производителей, продукция которых соответствует установленным ГОСТам, что гарантирует высокое качество и надёжность.


Как и где используются ?

Медные гибкие шины нашли широкое применение в различных областях:
1. Альтернативное решение проводам с разным сечением с жесткой ошиновке.
2. Передача и распределение тока в низковольтных приборах.
3. Подключение шины к распределительным установкам (переключателям, автоматам, контакторам, выключателям).
4. Возможность монтажа шинопровода с выводом трансформатора через шину.
5. Гибкие шины пригодны для любого типа соединений, любого оборудования и установок напряжением до 1 кВ.
Цена медных шин зависит от производителя, марки меди, параметров, формы, наличия изоляции. Стоимость шинопроводом может рассчитываться за массу, за штуку либо за погонный метр, это зависит от поставщика и его ценообразования.


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