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Национальная скутерная забава
16 Ноября 2018
Теги: авто

Особый случай - бездорожье. Да, эти скутера созданы для гладкого асфальта, тем не менее мы не побоялись загонять их в лесные чащи и даже небольшие болотца. В один из дней после сильного дождя на обеих машинках отправились в небольшой рейд по подмосковному лесу и прошли в нем несколько километров - по размытой дороге, лесным тропинкам, ручейкам и прикрытым травой болотцам. Порой казалось, что еще миг - мотороллеры увязнут в жирной грязи, и придется выталкивать их руками. Однако они упорно продолжали пусть медленно, но ехать. И это при том, что на одном из них рейсинговая резина, почти слик, а на другом тайваньская дорожная шина, которая и мокрый асфальт не очень-то хорошо держит. Подвеска: на небольших скоростях она прекрасно справляется не только с кочками и ямами, но и торчащими из- под земли корнями деревьев.

И все же несколько раз пришлось спешиться: при переправе через небольшую канаву заднее колесо, попав в топь, почти полностью скрылось под водой. Воде не хватило буквально сантиметра, чтобы покрыть выхлопное отверстие на трубе глушителя. Под водой и грязью скрылось все: задний тормозной суппорт, редуктор, задняя часть крышки вариатора... Тем не менее, когда скутер извлекли из воды, он невозмутимо тарахтел на холостых оборотах. Пару раз останавливались на перекуры, потому что даже с системой жидкостного охлаждения постоянные высокие обороты перегревали двигатель - стрелка термометра упорно подбиралась к красной зоне.

В очередной раз убедились, как полезно располагать систему забора воздуха из «герметизированных» пластиком глубин под днищем: ни грамма грязи, ни капли воды в мотор не попали, следовательно, и поршень не подвергся атаке инородными телами. К нашей радости, оба скутера прошли этот рейд без поломок и вышли из лесу живыми и здоровыми. Им бы резину «позлее» да заднее крыло другое - защищающее (другой вариант - отсекатель, как на «SYMJet»). Стоило ли пересаживаться с «японцев» на «Европу»? Однозначно - да. «Пежо Speedfight» - машина более высокого класса, она мощнее, быстроходнее, комфортабельнее, лучше держит дорогу и эффективнее тормозит. У нее, правда, большие габариты и масса, а значит, приходится прилагать и большие усилия во время «национальной скутерной забавы» - затаскивания скутера в подъезд с целью хранения его в квартире. Тем не менее, в грузовой лифт машина заходит свободно. А цена за «Пежо» вполне адекватна его потребительским свойствам, в перечне которых на первом месте - удовольствие.

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тут были комменты. RIP!






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