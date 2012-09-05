Войти / Зарегистрироваться
Натяжитель приводного ремня: назначение, замена и выбор для автомобиля
5 Сентября 2025

Автовладельцы знают, что исправная работа двигателя во многом зависит от состояния навесного оборудования. Именно ролики натяжители ремня обеспечивают корректное натяжение приводного ремня, который передаёт вращение на генератор, кондиционер, насос гидроусилителя руля и другие узлы. Без правильно работающего натяжителя приводного ремня возможны перебои в работе систем автомобиля, снижение мощности и даже внезапная поломка.

Зачем нужен натяжитель приводного ремня

Натяжитель – это механизм, который автоматически поддерживает оптимальное усилие натяжения. Он предотвращает проскальзывание ремня и его быстрый износ. Современные автомобили оснащаются как механическими, так и автоматическими натяжителями, каждый из которых имеет свои преимущества.

При недостаточном натяжении ремень начинает свистеть, проскальзывать и хуже передавать крутящий момент. Слишком сильное натяжение также вредно – повышается нагрузка на подшипники генератора и насосов.

Основные признаки неисправности

Водителю стоит обратить внимание на характерные признаки:

  • Посторонние шумы со стороны ременного привода.

  • Свист или скрип при запуске двигателя.

  • Появление трещин и неровностей на ремне.

  • Вибрация ролика или биение при работе.

Игнорировать эти симптомы нельзя, так как в случае обрыва ремня может выйти из строя генератор или насос ГУР.

Когда менять натяжитель ремня

Рекомендовано проверять состояние механизма каждые 40–60 тыс. км. При замене ремня стоит одновременно менять и натяжитель. Это снижает риск внезапных поломок и экономит время.

Как проходит замена натяжителя

Процесс замены зависит от конкретного автомобиля, но в общих чертах включает:

  1. Снятие ремня навесного оборудования.

  2. Демонтаж старого натяжителя.

  3. Установку нового узла.

  4. Проверку натяжения и работу всех агрегатов.

Работу можно выполнить самостоятельно при наличии опыта и инструментов, однако многие автовладельцы предпочитают доверить её автосервису.

Продление срока службы

Чтобы натяжитель ремня и сам ремень прослужили дольше, следуйте простым рекомендациям:

  • Не допускайте попадания масла и антифриза на резину.

  • Проверяйте состояние роликов при каждом ТО.

  • Своевременно меняйте ремень и сопутствующие элементы.

Натяжитель приводного ремня - важная деталь, от которой зависит стабильная работа генератора, компрессора кондиционера и других узлов. Своевременная замена ролика и ремня предотвращает серьезные поломки и снижает расходы на ремонт. Выбирая качественные комплектующие, водитель получает уверенность в надежности своего автомобиля.


