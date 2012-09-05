Монтаж разных элементов рольставней требует от человека особых навыков, а также специфических знаний. От грамотного монтажа подобных систем зависит их эксплуатационный срок, а также состояние механизма, чтобы он не перекашивался. Некорректная установка может вызвать ряд проблем, которые потребуют ремонта или же полной замены конструкции. Если рольставни смонтированы качественно, тогда безопасности и защитной функции изделий ничто не грозит. Однако при проведении подобных работ требуется соблюдение соответствующих норм и критериев.

Кроме самой конструкции рольставен, необходимо позаботиться и об установке автоматики, что требует от мастера навыки электрика. Однако не каждый, даже наиболее опытный специалист знает - как настроить концевики на автоматических рольставнях? Для решения подобной проблемы мы предлагаем воспользоваться услугами нашего профессионального штата, который в полной мере владеет всеми тонкостями проведения подобных работ. Кроме этого мы берем всю ответственность за результат выполненного монтажа. Каждый монтажник нашей компании регулярно повышает квалификацию. Это позволяет им устанавливать рольставни с электромоторами на высочайшем уровне. Кроме этого они выполняют колибровку движения полотен.

Мы предоставляем гарантию на изделия приобретенные у нас только если они будут установлены нашими мастерами-монтажниками. Они настраивают профессионально концевые выключатели, которые называют еще и концевиками. Такие устройства регулируют обороты вала рольставней. Они способны уменьшать или же увеличивать ход вала, что позволяет регулировать конечное положение полотна. При этом двигатель находится внутри октагонального, восьмигранного вала. Расположенный на двигателе переходник, закрепленный к валу, отвечает за передачу ему крутящего момента. Сам переходник помещен внутрь вала. На другой конец двигателя закреплено оголовье, остающееся снаружи вала.

На таком оголовье находится концевой шестигранный винт. Соответствующие кнопки позволяют увеличивать или же уменьшать ход полотна. Для этого необходимо включение привода на подъем. В случае неполного сворачивания полотна, необходимо удерживать верхнюю кнопку привода и повернуть выбранный винт и увеличить ход, пока не произойдет подъем полотна до конца. В случае уменьшения хода необходимо быть аккуратным. При резком уменьшении двигатель может повредиться. После завершения настройки концевиков необходимо протестировать корректное движение полотна.

