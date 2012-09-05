Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Настройка рольставней




Настройка рольставней
3 Февраля 2018

Монтаж разных элементов рольставней требует от человека особых навыков, а также специфических знаний. От грамотного монтажа подобных систем зависит их эксплуатационный срок, а также состояние механизма, чтобы он не перекашивался. Некорректная установка может вызвать ряд проблем, которые потребуют ремонта или же полной замены конструкции. Если рольставни смонтированы качественно, тогда безопасности и защитной функции изделий ничто не грозит. Однако при проведении подобных работ требуется соблюдение соответствующих норм и критериев. 

Кроме самой конструкции рольставен, необходимо позаботиться и об установке автоматики, что требует от мастера навыки электрика. Однако не каждый, даже наиболее опытный специалист знает - как настроить концевики на автоматических рольставнях? Для решения подобной проблемы мы предлагаем воспользоваться услугами нашего профессионального штата, который в полной мере владеет всеми тонкостями проведения подобных работ. Кроме этого мы берем всю ответственность за результат выполненного монтажа. Каждый монтажник нашей компании регулярно повышает квалификацию. Это позволяет им устанавливать рольставни с электромоторами на высочайшем уровне. Кроме этого они выполняют колибровку движения полотен. 

Мы предоставляем гарантию на изделия приобретенные у нас только если они будут установлены нашими мастерами-монтажниками. Они настраивают профессионально концевые выключатели, которые называют еще и концевиками. Такие устройства регулируют обороты вала рольставней. Они способны уменьшать или же увеличивать ход вала, что позволяет регулировать конечное положение полотна. При этом двигатель находится внутри октагонального, восьмигранного вала. Расположенный на двигателе переходник, закрепленный к валу, отвечает за передачу ему крутящего момента. Сам переходник помещен внутрь вала. На другой конец двигателя закреплено оголовье, остающееся снаружи вала. 

На таком оголовье находится концевой шестигранный винт. Соответствующие кнопки позволяют увеличивать или же уменьшать ход полотна. Для этого необходимо включение привода на подъем. В случае неполного сворачивания полотна, необходимо удерживать верхнюю кнопку привода и повернуть выбранный винт и увеличить ход, пока не произойдет подъем полотна до конца. В случае уменьшения хода необходимо быть аккуратным. При резком уменьшении двигатель может повредиться. После завершения настройки концевиков необходимо протестировать корректное движение полотна.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке