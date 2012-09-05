Вы можете опробовать пять, десять, двадцать больших заокеанских седанов и внедорожников. Но все равно вы никогда не узнаете, что такое Настоящий Американский V8. Что вам помешает? Вездесущие автоматические КПП. Эти своего рода “презервативы” не позволяют до конца прочувствовать особенности и прелесть заокеанских двигателей: мощных низкооборотных монстров с огромным крутящим моментом. К счастью, кроме внедорожников и седанов существуют еще большие американские пикапы. Наш “Ram" был оснащен 5-скоростной механической КПП и 5,9-литровым V8 серии “Magnum” мощностью 250 л.с. Найти запчасти на такой автомобиль довольно сложно. Куда проще приобрести комплектующие для Фольксвагена. Достаточно зайти в интернет-магазин https://volkswagen.vatutina-115.com.ua/, выбрать необходимое и сделать заказ. Здесь всегда есть в наличии как новые автозапчасти, так и б/у по самым доступным ценам.

Уж сколько перьев источено на восторженные описания потрясающей тяговитости американских моторов! Стоит ли говорить о том, как мощно ускоряется “Ram" на пятой передаче даже с 40 км/ч? Или как спокойно едет пикап на четвертой в заторе, плетущемся со скоростью пешехода? Куда интереснее выглядел лобовой эксперимент.

Сначала водитель тронул “Ram” с места на второй передаче. Затем автомобиль взял старт на третьей. Столь же легко! Но когда он безропотно, не требуя игры со сцеплением, двинулся вперед с четвертой передачи... Браво! (Конечно, это восторг “легковых” водителей. На самом деле ничего удивительного для грузовика с пустым кузовом.)

Но если вы добросовестно, одну за другой, переберете все передачи, каждый раз выкручивая мотор до красной зоны. “Ram Quad Cab 5.9 Sport” наградит вас недюжинным ускорением. Точных параметров мы не нашли, но по субъективным ощущениям на разгон с места до 100 км/ч уходит порядка восьми секунд. На быстрое переключение с первой на вторую пикап отвечает короткой пробуксовкой даже на сухой дороге. Если асфальт влажный или сухие пятна перемежаются с мокрыми. вам придется бороться с небольшим заносом - будьте уверены! В момент интенсивного разгона краем глаза замечаем периодически вспыхивающую на приборной доске оранжевую лампочку. Словно срабатывает несуществующая противобуксовочная система. После сообразили, что это примитивный эконометр. сообщающий водителю о слишком больших оборотах и слишком быстром их наборе.