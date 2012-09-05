Фактор защиты проблемных азартных игр в настоящее казино Вулкан подростков также является прочной связью со школой и надлежащей привязанностью к ней. Воспринимая привязанность к школе, понимается индивидуальное убеждение, что подросток принадлежит ей, окружен уважением и заботой. Это ощущение, что к нему относятся доверительно, находясь в тесных отношениях с другими и полагая, что вы являетесь частью школы, что способствует укреплению социальных связей в молодежи и развитию личных компетенций. Клио Макнили, Джеймс М. Nonnema- кек, Роберт В. Блюм (2002) указывает, что воспринимаемые отношения со школой связаны с рядом характеристик школ, в том числе его размера (меньше школы ассоциируется с большей привязанностью к нему), восприятие безопасность (управление студенческой группой и школьная дисциплина, например,чрезмерная дисциплина уменьшает привязанность к школе), количество знакомых в ней (привязанность к школе увеличивается по мере увеличения числа друзей).

О безопасности важности этого фактора, в частности, свидетельствуют результаты лонгитюдного исследования в США, под названием Здоровье подростков, которые показывают, что восприятие привязанности к школе является наиболее важным фактором в защите против большинства видов поведения, вредного для здоровья молодых людей (Резник и др., 1997). Более конкретно, хорошая привязанность к школе снижает общую частоту и интенсивность психоактивного использования, а также преступность и насилие (Dornbusch, Erickson, Laird, Wong, 2001). Исследования, направленные на выявление факторов, которые способствуют иммунитету школьников, также показали, что чувство привязанности к школе является одним из значимых предикторов школьного иммунитета (Гонсалес и Падилья, 1997) и мотивацией школы к успеху (Furrer, Skinner, 2003).

Значительным фактором защиты также является наставничество или тесная связь со взрослым значимым (наставником). Наставничество - это отношения, в которых молодые люди получают поддержку, советы и дружбу со взрослым. Они выполняют эмоциональную функцию (например, эмоциональную поддержку) (Klaw, Rhodes, 1995) и инструментальные (Darling, Hamilton, He, 1994), способствуют нескольким аспектам иммунитета молодежи. Взрослые играют важную роль, поскольку они учат навыкам, активируют молодых людей - вводят их в новую деятельность и укрепляют чувство компетентности.

