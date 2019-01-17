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Насколько надежны
20 Августа 2019
Теги: авто

Новые автомобили часто выбирают лишь по внешнему виду. При покупке подержанных большое значение придают состоянию и надежности. Максим Щепкин решил выяснить, какие из популярных трех-пятилетних «японок» предпочтительнее в этом плане.

Рейтинги надежности можно составлять по-разному. К примеру, немецкий клуб ADAC анализирует частоту вызова своих «техничек» владельцами машин той или иной марки. Однако внезапные поломки, на наш взгляд, недостаточно полно характеризуют надежность автомобиля. Следует учесть еще и частоту обращений на сервис, благо сегодня мало кто будет спокойно продолжать эксплуатировать машину при появлении стуков, скрипов и других «аномальных» явлений.

Именно поэтому мы, пытаясь собрать сведения о «японках», обратились в несколько специализированных техцентров, имеющих достаточный опыт работы для накопления статистики. Автомобили моложе трех лет не рассматривали — как правило, в гарантийный период их обслуживают у дилеров, а они не очень охотно делятся информацией о характерных неисправностях. Ресурс же деталей слишком старых машин очень сильно зависит от тяжести прожитых лет и качества используемых ранее при ремонте деталей, на надежность которых, особенно для машин не из первых рук, надеяться немного наивно. Поэтому, оценивая надежность, мы рассматривали претендентов возрастом от трех до пяти лет. И вот что у нас получилось.

 

 


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