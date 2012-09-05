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Наши на подиуме!
16 Июля 2020
Теги: авто

Территории Голубого овала Четыре года; ралли - 7, на котором Citroen усилиями Себастьена Лоэбга Колинга МакРея и Карлоса Сайпса завоевал три первых места, никому из производителен не удавалось сделать хет-трик. Теперь отметился Рига пусть и двумя командами — компанию заводским пилотам Микко Хирвонену и Маркусу Гронхольму на подиуме составил Хеннинг Сольберг. Аде этого подобной успеха добивался в далеком 1979 году в Новой Зеландии, когда фордовцы (финны Ханну Микола и Ари Ватанен плюс новозеландцы Блэр Робсон и Пол Адамс заняли четыре первых места. Впрочем, тогда вторым финишировал Тимо Салонен на автомобиле на Oatsun 160J, но его команду дисквалифицировали за отказ предоставить свои машины на послефинишный техконтроль...

Загадки SupeRally. В межсезонье в систему SupeRally внесли некоторые изменения, чтобы пилот, сошедший на последнем допе дня, уже не мог претендовать на высокие места как это случилось с Лоэбои на прошлом ралли Монте-Карло, когда он вылетел с трассы, но в итоге финишировал вторым. Для этого за каждый пропущенный спецучасток экипажу по- прежнему добавляют пять минут к лучшему времени прохождения, но общая сумма штрафа теперь не может быть меньше десяти. На ралли Норвегии эта поправка стала причиной забавного казуса. Компьютерщики занесли ее в программу хронометража таким образом, что по официальным данным выбывший из гонки Даниэль Сордо на СУ9 получил десять минут пенализации, а наследующем допе стал победителем наравне с Лоэбом, хотя даже не появлялся на трассе.

Российский экипаж Евгения Вертунова и Георгия Грошкина уже второй год продолжает выступления в серии FSTI (Fiesta Sporting Trcphy International). А в Норвегии россияне добились первого крупного успеха, финишировав вторыми! Хота зимние ралли у моноприводников особой популярностью не пользуются и в Норвегию прибыли лишь пять экипажей-участников FSTI, противники у Вертунова оказались серьезными — британцы Барри Кларк (главный фаворит серии, пилот полузаводской фордсвской команды Stobart Vlotorsport) и Саймон Хьюз плюс норвежец Свейчунг Бепьтведт. Однако хозяина трассы почти на самом старте подстерегла поломка привода — в итоге норвежец несмотря на отличные результаты в субботу-воскресенье, финишировал третьим, уступив вторую ступеньку на подиуме аккуратному и стабильному Вортунову. Победителем же, как и следовало ожидать, стал Кларк, опередивший россиянина на четыре с лишним минуты .


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