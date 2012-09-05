«Титаник» на самом деле не о катастрофе океанского лайнера, а «Завтрак у Тиффани» — вовсе не о блинчиках. Это два великолепных фильма, сюжет которых выстроен вокруг потрясающих ювелирных изделий. На протяжении десятилетий в Голливуде украшения играли в кино главные роли. Иногда они выступают символом, иногда становятся ключом к характеру героя, а иногда — объектом грандиозного ограбления. Сегодня мы вспоминаем некоторые из самых знаменитых драгоценностей большого экрана и истории, которые за ними стоят!

Бриллиант Moon of Baroda

В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин Монро едва не затмевает бриллиант Moon of Baroda массой 4,808 г. Он находится в центре её роскошного колье — того самого, в котором она произносит знаменитую фразу «бриллианты — лучшие друзья девушек». В кино именно Мэрилин сделала этот жёлтый «канареечный» бриллиант огранки «груша» по-настоящему легендарным, но задолго до этого, на протяжении веков, его носила австрийская императрица Мария Терезия, а затем он даже украшал шею Марии-Антуанетты. Где Moon of Baroda сейчас? Эта знаменитая драгоценность сегодня находится в частной коллекции.

Ожерелье Isadora с жёлтым бриллиантом

Самым дорогим украшением, когда-либо созданным специально для фильма, стало ослепительное ожерелье Isadora с жёлтым бриллиантом массой 16,8 г — его носила Кейт Хадсон в «Как отделаться от парня за 10 дней». И это «самое дорогое» — не с небольшим отрывом… это настоящее чудовище среди колье, стоимостью примерно 5 миллионов долларов! В фильме героиня Хадсон в кульминационной сцене любимой романтической комедии буквально «украшает себя инеем» — дополняя образ ассортиментом фантазийных цветных бриллиантов.

Бриллиантовое колье Stefano Canturi «Satine»

Вы заметили бриллиантовое колье, которое Николь Кидман носила в «Мулен Руж»? Как его можно было не заметить?! Оно было создано из 1 308 бриллиантов и разработано австралийским ювелиром Стефано Кантури. Его вдохновением для «Satine» стали эклектичные модные образы Франции XIX века. Стиль Людовика XVI отличали ажурные узоры, напоминающие кружево, завитки и украшения для лифа. Если изделие Кейт Хадсон было самым дорогим, изготовленным для кино, то колье Кидман — самое ценное. Его общая масса составляет 26,8 г, и именно оно занимает верхнюю строчку в Книге рекордов Гиннесса.

«Завтрак у Тиффани»

Ни один разговор о знаменитых драгоценностях не будет полным без фильма, действие которого разворачивается в одном из самых знаковых ювелирных магазинов Америки. «Завтрак у Тиффани» и его звезда Одри Хепбёрн запустили огромную модную волну — жемчуг и бриллиантовые тиары стали повсеместным трендом. Ещё до того, как титры окончательно исчезают с экрана, Холли Голайтли выходит из такси у Tiffany and Company в Нью-Йорке — в жемчужно-бриллиантовом колье и чёрном платье Givenchy. В фильме почти нет сцены, в которой не были бы подчеркнуты Хепбёрн и её великолепные украшения.

Кто-то любит кино за истории, а кто-то приходит ради знаменитостей. А мы, признаться, обожаем знаменитые драгоценности — и будем рады, если вы «пройдёте кастинг» на украшение, которое сможет сыграть главную роль в вашей жизни.

