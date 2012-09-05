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Наши инструкторы
24 Января 2019
Теги: авто

Великая Австралийская пустыня... произносишь эти слова, и сразу сердие замирает в предвкушении необыкновенных приключений, а воображение услужливо рисует колоссальные открытые пространства, красноватые скалы и пески, накрытые чашей пронзительно-синего неба. Пменно такие пейзажи служат Фоном для ралли-рейда «Австралийское сафари».

Нашими инструкторами от Adventure Tours оказались два «качка» из местного подразделения МЧС. Они нам объяснили значение команд «греби» и «табань», а также что делать, если попадешь в воду.  Но потом выяснилось, что для меня не находится достойного противовеса на противоположный борт. Пришлось занять место «стабилизирующего центра». Инструктор сказал, что теперь уж мы точно не перевернемся. Жаль, а как хотелось погрести! На первом рафте впереди - маленькая фигурка Иры Жуковой, нашего «Тим-лидера» в несуразном шлеме и надувном жилете.

Исты проходят лишь первый, не самый сложный участок сплава, а всего для кандидатов таких участков четыре. Но все равно наше путешествие по камням быстрой реки должно продлится минут сорок! Рафт с маленькой Ирой в центре быстро скрывается за поворотом. Швыряет здорово. В последний момент хватаю выпархивающую у меня на глазах за борт Юлю Синицину, ведущую Дальневосточного телевидения. Выруливаем за поворот. Рафт, шедший впереди, причален к берегу. Здоровяк-инструктор купается. Оказывается, избегая встречи с торчащим с берега деревом, первым нырнул с рафта в воду петербуржец Владимир Андриенко, а за ним и наставник. Но все обошлось, сплав продолжаем и через некоторое время причаливаем недалеко от «Пик-отеля».


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