Отправляясь в командировку каждый служащий старается сэкономить средства, останавливаясь при этом в частном секторе или же у знакомых. Однако по возвращению они должны предъявить в бухгалтерию специальную отчетную документацию, которую в подобных случаях получить не удастся. Единственным выходом является обращение в наш онлайн-сервис www.nash-hotel.com, который занимается выдачей подлинных гостиничных чеков с необходимым подтверждением. При этом получить подобную отчетную документацию у нас вы сможете абсолютно конфиденциально.
С такими чеками никаких проблем или же претензий со стороны бухгалтерии
ожидать не следует. Достаточно выполнить на нашем веб-портале
соответствующий запрос, чтобы гарантированно получить подтверждение. Наш
онлайн-сервис занимается предоставлением отчетной документации для
командировочных. Процесс оформления подобной документации у нас
выполняется прозрачно. Поэтому каждый кассовый чек, выписываемый нашим
онлайн-сервисом, имеет QR-код и может быть проверен с использованием
мобильного приложения ФНС. Кроме этого данные каждого заказчика
заносятся в соответствующую гостевую книжку Нашего отеля.
Если к нам поступит официальный запрос вашей организации, мы моментально
вышлем подтверждение с соответствующей выпиской из такой книжки. Сейчас
в Питере функционирует множество отелей, предлагающих подобные услуги
за три-восемь процентов. Однако выписанные такими сервисами чеки не
имеют официального подтверждения, а соответственно рассчитывать на их
подлинность не следует. Проверку такая отчетная документация не пройдет.
Мы предлагаем заполнение авансового отчета и указание достоверных
данных, на основании которых будут выписаны подлинная чековая
документация, которая может быть использована в любой организации.
Если при командировке вы снимете квартиру, переночуете в хостеле или же
посетите знакомых, предъявить в вашу организацию сможете наши чеки.
Отчитавшись с такой документацией перед бухгалтерией, вы сумеете
воспользоваться чистым доходом, который поступит к вам от подобной
экономии. Наш онлайн-сервис предлагает заинтересованной клиентуре
возможность воспользоваться реальным отелем, получая при этом
официальную документацию. А рассчитаться за подобную услугу желающие
смогут только после получения подтвержденных QR-кодом чековой
документации. Для этого достаточно оформление на веб-ресурсе
соответствующей онлайн-заявки, которая будет обработана в минимальные
сроки.