Отправляясь в командировку каждый служащий старается сэкономить средства, останавливаясь при этом в частном секторе или же у знакомых. Однако по возвращению они должны предъявить в бухгалтерию специальную отчетную документацию, которую в подобных случаях получить не удастся. Единственным выходом является обращение в наш онлайн-сервис www.nash-hotel.com, который занимается выдачей подлинных гостиничных чеков с необходимым подтверждением. При этом получить подобную отчетную документацию у нас вы сможете абсолютно конфиденциально.

С такими чеками никаких проблем или же претензий со стороны бухгалтерии ожидать не следует. Достаточно выполнить на нашем веб-портале соответствующий запрос, чтобы гарантированно получить подтверждение. Наш онлайн-сервис занимается предоставлением отчетной документации для командировочных. Процесс оформления подобной документации у нас выполняется прозрачно. Поэтому каждый кассовый чек, выписываемый нашим онлайн-сервисом, имеет QR-код и может быть проверен с использованием мобильного приложения ФНС. Кроме этого данные каждого заказчика заносятся в соответствующую гостевую книжку Нашего отеля.



Если к нам поступит официальный запрос вашей организации, мы моментально вышлем подтверждение с соответствующей выпиской из такой книжки. Сейчас в Питере функционирует множество отелей, предлагающих подобные услуги за три-восемь процентов. Однако выписанные такими сервисами чеки не имеют официального подтверждения, а соответственно рассчитывать на их подлинность не следует. Проверку такая отчетная документация не пройдет. Мы предлагаем заполнение авансового отчета и указание достоверных данных, на основании которых будут выписаны подлинная чековая документация, которая может быть использована в любой организации.



Если при командировке вы снимете квартиру, переночуете в хостеле или же посетите знакомых, предъявить в вашу организацию сможете наши чеки. Отчитавшись с такой документацией перед бухгалтерией, вы сумеете воспользоваться чистым доходом, который поступит к вам от подобной экономии. Наш онлайн-сервис предлагает заинтересованной клиентуре возможность воспользоваться реальным отелем, получая при этом официальную документацию. А рассчитаться за подобную услугу желающие смогут только после получения подтвержденных QR-кодом чековой документации. Для этого достаточно оформление на веб-ресурсе соответствующей онлайн-заявки, которая будет обработана в минимальные сроки.

