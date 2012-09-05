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Нарушителей - под электронный колпак
12 Апреля 2019
Теги: авто

Сейчас на испытании дорожных патрулей находится новый прибор, измеряющий скорость. Он очень точно “стреляет” лазерным лучом, благодаря чему из потока можно выделять отдельные автомобили. Доказательством превышения скорости послужит электронное фото - при необходимости его можно распечатать. На нем изображены сама машина, проставлены ее скорость и время нарушения ПДД.

Для этого уже в скорой перспективе в России будут открыты пять фирменных магазинов “Bridgestone”, а к 2003 г. их число ориентировочно возрастет по всей необъятной территории нашей страны до 200. Планируется, что к тому времени ежегодный объем продаж продукции японского шинного гиганта в России увеличится с сегодняшних $33 млн до $80 млн.

“Новая фирма без привлечения капитала со стороны, - заявил представитель японской корпорации г-н Сибатани, - будет создана в России в ближайшие недели”. По сведениям же рупора японского большого бизнеса, в “Никкэй”, к столь грандиозным инвестициям в нестабильный российский рынок “Bridgestone” подтолкнула... “Toyota”, “созревшая”, наконец, для строительства под Москвой крупного завода по производству своих микроавтобусов. Этот проект уже получил “добро” самого Бориса Ельцина, а потому, несомненно, будет поддержан на самом высоком уровне и финансово-кредитными инстанциями Японии. А где “Toyota”, там и “Bridgestone”...


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