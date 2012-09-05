Сейчас на испытании дорожных патрулей находится новый прибор, измеряющий скорость. Он очень точно “стреляет” лазерным лучом, благодаря чему из потока можно выделять отдельные автомобили. Доказательством превышения скорости послужит электронное фото - при необходимости его можно распечатать. На нем изображены сама машина, проставлены ее скорость и время нарушения ПДД.

Для этого уже в скорой перспективе в России будут открыты пять фирменных магазинов “Bridgestone”, а к 2003 г. их число ориентировочно возрастет по всей необъятной территории нашей страны до 200. Планируется, что к тому времени ежегодный объем продаж продукции японского шинного гиганта в России увеличится с сегодняшних $33 млн до $80 млн.

“Новая фирма без привлечения капитала со стороны, - заявил представитель японской корпорации г-н Сибатани, - будет создана в России в ближайшие недели”. По сведениям же рупора японского большого бизнеса, в “Никкэй”, к столь грандиозным инвестициям в нестабильный российский рынок “Bridgestone” подтолкнула... “Toyota”, “созревшая”, наконец, для строительства под Москвой крупного завода по производству своих микроавтобусов. Этот проект уже получил “добро” самого Бориса Ельцина, а потому, несомненно, будет поддержан на самом высоком уровне и финансово-кредитными инстанциями Японии. А где “Toyota”, там и “Bridgestone”...