Апелляционный суд РАФ удовлетворил заявление команды Нарт-Тайм о пересмотре результатов финального этапа чемпионата России по ралли- рейдам. Напомним, что вовремя гонки Маршрут-1000 экипажи должны были собирать контрольные точки, прохождение которых фиксировалось с помощью приборов спутниковой навигации.

Отсутствие донных в памяти прибора приравнивалось к непрохождению точек и наказывалось солидным временным штрафом. Однако, когда в один из дней флэшки памяти у целого ряда лидеров оказались чистыми, спортивные комиссары под формальным предлогом отменили наложенные было штрафы, что и стало поводом для обращения нарт-таймовцев в Апелляционный суд.

Решение судей, восстановивших пенализацию лидеров Маршрута-1000, отразилось не только на имени победителя волгоградского рейда (им признан не Алексей Беркут, а Леонид Новицкий), но и на золоте в командном зачете чемпионата, которое перешло от столичной команды Росагролизинг-ФСО как раз к петербуржцам из Нарт-Тайма.