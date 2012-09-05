Но что стоили волнения по сравнению с напряжением самой гонки, открывающей 44-й сезон Формулы-1? Старт выиграл Айртон Сенна, стремительно сорвавшийся с места и захвативший лидерство у засидевшегося на поул- позиции Алэна Проста. Следом за бразильцем мимо Проста устремились Михаэль Шумахер с Дэймоном Хиллом. Как объяснил потом этот прокол сам «профессор», у него что-то случилось со сцеплением и он вообще едва не заглох. Кстати, когда все умчались на трассу и стартовая прямая опустела, на ней-таки остались три автомобиля: McLaren Майкла Андретти, Tyrrell Андреа де Чезариса и Larrousse Эрика Кома. Впрочем, американец несколькими мгновениями позже все-таки включился в борьбу, однако уже на пятом круге врезался в Footwork последнего чемпиона мира в гонках на спорт-прото- типах Дерека Уорвика и, потеряв левое переднее колесо, на том и закончил свой дебют в F1. Интересно, что его отец начинал в первой формуле также в ЮАР, но, в отличие от сына, Марио Андретти, ставший впоследствии чемпионом мира, свою первую гонку — Гран При Южной Африки 1971 года — выиграл. Открываете автосервис? Оборудование для СТО вы найдете в компании Автокомплектация. Профессиональные специалисты быстро подберут все необходимое и проверят на исправность.

Нынешний розыгрыш Большого Приза ЮАР держал в напряжении всех. На первых метрах едва не улетел с трассы Williams-Renault Дэймона Хилла. К чести английского пилота, он после разворота на 360 градусов сумел удержать машину на трассе, хоть и переместился в хвост пестрой кавалькады гоночных автомобилей. Но недолго музыка играла — на 16-м круге в борьбе за 11-е место Хилл столкнулся с итальянцем Занарди (Lotus), после чего оба пилота выбыли из гонки.

Но внимание было приковано, конечно, не к ним. Впереди мчались McLaren Сенны, Benetton Шумахера и Williams Проста. С каждым кругом это трио все дальше отрывалось от остальных, и вскоре лидеры принялись за выяснение отношений между собой. Вначале Прост красиво «сделал» на прямике Михаэля Шумахера, классически использовав slipstream, то есть, воздушный мешок, в который он ловко влез чуть быстрее, чем немец, выйдя из поворота, и из которого, набрав скорость, вылетел вылетел вперед После этого перед Простом оставался лишь Сенна. Несмотря на отчаянное сопротивление бразильца, на 24-м круге Williams Проста настиг на прямой McLaren и вырвался вперед. Сразу после этого Сенна вдруг сбросил скорость и пропустил еще и Шумахера. Оба этих пилота тут же направились в боксы для замены резины и, хотя первым с трассы съехал Benetton Шумахера, вернулся на нее раньше McLaren бразильца. Как всегда недосягаемое мастерство красно-белых механиков дало Сенне несколько лишних секунд. После гонки на пресс- конференции Айртон отметил, что лишь в самом начале его новый McLaren вел себя отлично, а потом машина стала просто неуправляемой. В первый момент Сенна решил было, что у него прокол. Но оказалось, проблема в электронном управлении подвеской — и оставшуюся часть гонки трехкратному чемпиону мира пришлось сражаться с непокорным автомобилем. «Как вы понимаете, — заключил бразилец, — борьба за победу на этом закончилась».