Когда тебе за 30 ты начинаешь переживать из-за своей внешности и приближающейся старости. Многие сейчас скривились и замотали головами, что это не так, что даже мыслей таких нет, ни то, что разговоров. Но это так! Просто Вы боитесь в этом признаться. Разговоры в компаниях подружек все время сходятся к тому, что нужно посетить косметолога и сделать мезотерапию, а лучше уже бы и ботокс проколоть, чтобы уже наверняка. Волей неволей все крутиться вокруг морщин и омоложения.

Вот так и я все размышляла, что же мне лучше сделать – ботокс или все еще гиалуронку, а может еще что-то новое предложит косметолог. Все это конечно хорошо, но хотелось бы все же чего-то другого, а чего, я пока не могла сказать. Я шерстила интернет в поисках информации о том, как же все-таки улучшить состояние своей кожи, потому что недосыпы последних месяцев, сидение допоздна у компьютера и зимняя депрессия меня никак не красили. Прочитав много информации о новинках косметологии, посмотрев видеообзоры, я решала, что для начала мне бы нужно найти что-то для ежедневного ухода, и как говориться в описании к кремам, что могло бы хорошо увлажнить, напитать и улучшить общее состояние моей кожи.

Начался новый этап поиска инфы о нужном средстве. В куче информационного мусора меня привлек один обзор к сыворотке Нано-ботокс. Детально изучила, порылась в отзывах, много, конечно, было не очень правдоподобных, но я все же решила, что это средство мне стоит попробовать. Заказала. Получила. Распаковала. Применила.

Скажу, что сразу оно меня не особо впечатлило. Упаковка и сам флакон сыворотки оформлены лаконично, даже как-то слишком просто. Но главное же, чтобы работало. Флакон с дозатором и это очень удобно, не люблю баночки, из которых крем нужно доставать пальцем или палочкой. Запах легкий, ненавязчивый, сама сыворотка с легкой текстурой, поэтому хорошо наносится и быстро впитывается. Никакого эффекта в первый день, как обещает рекламный сайт, я не увидела, видимый результат я получила на 4 день применения – кожа стала мягкой, гладкой, цвет заметно улучшится, ушли мешки под глазами и ужасные синяки, где-то через неделю, число моих морщин уменьшилось. В общем, сегодня я выгляжу гораздо моложе и свежее. Продолжаю пользоваться сывороткой. Цена-качество продукта меня полностью удовлетворили, а самое главное я получила то, чего ожидала. Я рекомендую сыворотку Нано Ботокс всем своим подругам и Вам!

Ангелина Богданова, Рязань



