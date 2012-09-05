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Наливная парфюмерия
22 Мая 2019
Теги: авто

Достойной альтернативой популярных брендов сегодня считается так называемая наливная парфюмерия, которая отличается недорогой стоимостью и предлагается производителем оптом на разлив. Основными составляющими продукта являются концентрат целого букета ароматов, спирта и обычной воды. От оригинальной парфюмерии наливные духи отличаются отсутствием фирменной упаковки и нанесенного логотипа бренда. Поэтому приобретая такой продукт вам не придется переплачивать за логотипы модных домов. Вы получаете содержимое флакона - самый важный товар, который можно в дальнейшем сбыть по низкой стоимости.

Сегодня парфюмерия на разлив является особо востребованным продуктом оптовыми партиями. Преимущества такого предложения очевидны. Rever Parfum является оптовой компанией, предлагающей заинтересованным заказчикам лучшие новинки текущего года. В онлайн-каталогах компании презентованы всемирно знаменитые и востребованные композиции не только для модниц, но и для мужчин. Здесь можно заказать такие бренды, как D&G, Шанель, Hugo Boss или же Кензо. Наша команда прекрасно знает чем должен пахнуть идеальный образ.

Приобретая духи на разлив у Rever Parfum вы сможете воспользоваться рядом преимуществ, которые не могут предложить другие продавцы. Прежде всего это доступность цен. Заказчикам не приходится платить за дорогую упаковку или же за бренд. Тару под парфюм можно заказать один раз, а в дальнейшем пользоваться ею многократно. Кроме этого приобрести разливную парфюмерию желающие здесь смогут в нужном объеме. Измеряется такой объем в миллилитрах, которые клиент сможет определить самостоятельно. Rever Parfum предлагает заинтересованной аудитории достойный ассортимент, который можно сравнить с ассортиментным рядом элитных парфюмерных бутиков. Здесь предугадывают любое ваше желание по выбору пьянящего шлейфа, нежных ноток и стойкого запаха, которые идеально подойдут в создании оригинального образа.

Профессиональная команда оптового онлайн-магазина Rever Parfum сумела разработать наиболее выгодные для бизнеса заказчиков предложения. В онлайн-каталогах компании представлены оригинальные аксессуары, изысканные флаконы, концентраты, масляные духи или же дневной парфюм. При оформлении онлайн-заявки стоимостью от пяти тыс. руб, вы можете оперативно получить товар в любую точку страны. Rever Parfum предлагает создание незабываемых образов, отличающихся совершенством деталей. Среди приоритетов нашей компании необходимо выделить гарантию качества реализуемой продукции, прямое партнерское сотрудничество с брендами-производителями, благодаря которому достигается доступная стоимость их продукции, богатейший ассортимент ароматов, а также флаконов. Кроме этого отгрузка онлайн-заказов в компании осуществляется оперативно вместе с гарантией при транспортировке.

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