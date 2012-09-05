Репосты записей на стене являются показателем интереса и активности аудитории на странице. Репосты нужны тем, кто продвигает свои товары и услуги в интернете и желает, чтобы как можно большее количество пользователей узнало о деятельности компании. Владелец страницы может повысить показатели по репостам самостоятельно, призывая к этому своих подписчиков, а может обойтись более быстрыми и дешёвыми способами, заказав накрутку репостов. Многие SMM-платформы предлагают такие услуги. Здесь можно заказать любое количество репостов, от этого будет зависеть стоимость услуги.

Перечень платформ для накрутки репостов в Facebook

В интернете есть следующие площадки, занимающиеся накруткой репостов для страниц в соцсети Facebook:

SMM-Panel Romania. Сайт платформы на румынском языке, но программа Google-Translate даёт возможность вполне комфортно им пользоваться. Платформа предлагает накрутку репостов в кратчайшие сроки по доступным ценам. Всего можно накрутить от нескольких десятков до нескольких сотен репостов записи. Это могут сделать реальные пользователи или боты, второй вариант стоит дешевле. Помимо этого, платформа предлагает принять участие в партнёрской программе, чтобы участник мог приглашать новых клиентов и получать за это бонусы. Пополнить счет можно всеми возможными способами: через банковскую карту, электронный кошелёк, а также в биткоинах. Все заказы выполняются в течение суток, и пользователь сразу видит изменения на своё Ютьюб-канале. Также площадка гарантирует защиту от списания средств с карты после выполнения услуги, защищая личные и платёжные данные пользователя;



FolYou - эта платформа предоставляет услуги накрутки просмотров видео стоимостью 1-2 рубля за просмотр. Результат виден на следующий день после оформления и оплаты заказа. Даётся гарантия качества, делать репосты записей могут пользователи из разных стран;

Profit-SMM - здесь можно накрутить репосты от 1 рубля за штуку. В течение месяца все оплаченные репосты записей будут выполнены. Задания выполняются не так быстро, зато обязательно будет результат в течение тридцати дней;

A-SMM.ru - здесь самые дешёвые репосты - от 50 копеек за штуку, первые результаты становятся видны уже на следующий день. Заказать можно любое количество, чем больше репостов - тем ниже итоговая цена;

Cheatbot - здесь высокое качество выполнения накрутки и приемлемые цены. Максимально участник может заказать 1000 репостов записи, площадка предоставляет гарантию качества;

SMM Rush - здесь можно накрутить сотню репостов меньше чем за рубль. Площадка не предоставляет гарантии качества, но, судя по отзывам клиентов, все вовремя получают заказанные просмотры. Также здесь работает круглосуточная служба техподдержки по всем вопросам;

Sprintersmm.com – здесь можно купить сотню просмотров канала менее чем за рубль. Постоянные клиенты могут рассчитывать на скидки. Гарантий от списания сайт не предлагает, но есть техническая поддержка по всем вопросам;

Cosiogramm-smm – данная платформа предлагает хорошее качество и приемлемую скорость выполнения работы. Все просмотры начисляются в течение месяца, в зависимости от заявленного количества. Запуск может начинаться до 3 часов, но обычно так долго ждать не приходиться. При регистрации на платформе можно получить скидку на все услуги до 30%;

Таким образом, эти площадки станут хорошим подспорьем для начинающих и опытных блогеров. Клиент может заказать любое количество просмотров, и все они появятся под видео в течение месяца, в зависимости от заявленного количества. Некоторые блогеры стараются самостоятельно раскрутить свой проект и привлечь внимание аудитории, однако покупка просмотров - это всегда быстрее и удобнее.

На площадках работает служба техподдержки, многие дают гарантию качества и начисляют просмотры в течение месяца после оформления заявки и оплаты. Просмотры начисляются постепенно, поэтому у администрации Фейсбука не возникнет подозрений, и ваш канал не заблокируют. По любым вопросам вы можете написать в техподдержку платформы. Количество просмотров клиент указывает в заявке, сразу же будет рассчитана цена услуги.



