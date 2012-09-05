Некоторые пользователи, имеющие профиля в Инстаграме порой недооценивают, насколько полезными могут быть комментарии, которые оставляют читатели к их постам. Конечно, это неправильный подход. Реально Инстаграм-комментарии предоставляют собой важнейший инструмент продвижения фоток в ТОПы. Ограничиваться одними лишь лайками недостаточно. Следовательно, небходимо позаботиться и о получении комментариев. Хотя где взять такие комменты знает далеко не каждый пользователь соц. Сети. Некоторые просто сидят и ждут, когда же очередной читатель его профиля захочет что-то отпечатать на своей клавиатуре. Однако это нельзя назвать выходом.



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