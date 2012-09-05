К недорогим и быстрым методам преображения авто стоит отнести наклейки на кузов автомобиля. С их помощью придать любому транспортному средству индивидуальности и одновременно с этим обеспечить эффектный внешний вид не составит труда.





Наклейки на капоте - залог эффектного внешнего вида любого авто!

Современные технологии позволяют создавать уникальную продукцию для преображения любого авто. При этом она доступная по цене и смотрится не менее эффектно, чем профессиональный тюнинг в автосервисе. Производители выпускают целые серии наклеек различных видов в отменном качестве, которое с легкостью сохраняется даже в условиях эксплуатации машины. Кроме этого, они отличаются долговечностью и практичностью в использовании. Наклейки выдерживают перепады температур, многочисленные мойки и чистки, а также атмосферные осадки.

Изготавливается продукция для тюнинга машин с помощью винилографии - наиболее доступного и простого способа, который помогает изменить внешний облик транспортного средства. Изначально разрабатывается дизайн, а затем происходит печать рисунка на пленку. Также при желании покупатель может приобрести изображение с ламинированием. Но независимо от выбора, все что потребуется сделать хозяину машины - выбрать место и разместить рисунок на выбранном участке (на двери, капоте).

Внешне наклейки не отличаются от популярного направления - аэрографии, полюбившееся многим владельцам авто. А среди достоинств следует выделить:

индивидуальность и презентабельный внешний вид;

изделия защищают кузов авто от различных атмосферных и механических факторов;

рисунок на пленке обойдется в разы дешевле аэрографии. При этом наклейки легко купить всего в несколько кликов в интернет-магазине и не ждать, пока создастся эскиз индивидуального заказа;

данный тип продукции служит отличным противоугонным средством. К слову, изделия снимаются с трудом, что не позволит угонщикам рискнуть украсть авто с яркой наклейкой на капоте, которое будет сильно выделяться в потоке транспортных средств. Соответственно делая выбор в пользу наклеек, водитель не только украшает свою машину, но и защищает ее от возможных преступных замыслов.









На что обращать внимание при выборе наклеек?

Чтобы результат оправдал ожидания автомобилистам рекомендуется обращать внимание на:

особенности материала изготовления аксессуаров для транспортных средств;

технологию нанесения изображений;

качество приклейки и рекомендации специалистов относительно оклейки авто.

Даже если материал будет прочно держаться на кузове и полностью сохранит свои свойства, но одновременно с этим потеряет яркость или цвет, то такой результат мало порадует автомобилиста. Вот почему покупая аксессуар лучше изначально поинтересоваться о наличии гарантий от производителя относительно качества товара. Также следует учитывать специфические требования к сохранности наклеек при использовании, в особенности это касается мойки машины. Только качественный продукт будет идентичен аэрографии, но существенным плюсом будет служить возможность их замены. Если со временем изображение надоест или владельцу машины захочется поменять старую пленку на новую, то произвести манипуляции просто и без привлечения специалистов. Таким образом дизайн авто разрешается менять по своему усмотрению без существенных финансовых затрат.

Аксессуары для транспортных средств - это уникальная возможность произвести тюнинг по бюджетной стоимости. Кроме этого, в пользу покупки стоит отнести и то, что ассортимент наклеек с каждым годом стремительно увеличивается, что позволит автомобилистам не ограничивать свою фантазию и подобрать идеальный вариант по цене и качеству.

Статья создана по материалам сайта Satom.ru.



