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Накладки
10 Февраля 2018
Теги: авто

Вместо того чтобы помещать хомуты непосредственно на рессорных листах, между ними и верхним или коренным листом, часто кладут накладки. Конструкция накладки имеет углубления для хомутов и отверстия или углубления для головки центрального болта, опорная поверхность изогнута для устранения локализации напряжений возле конца рессорной подушки, давая рессоре возможность быть упругой по всей ее длине. В связи с этим интересно отметить накладку, сконструированную в Англии на заводе. В этой накладке имеются поперек нижней ее части изогнутые канавки у нижних соединительных болтов, так что теоретически здесь образуются соприкосновения по линии между накладкой и коренным листом рессоры. Что же касается рессорной подушки, то она имеет в данном случае ту же самую конструкцию, причем служит для того, чтобы не мешать изгибанию листов рессоры.

Предупреждение сдвига рессорных листов. Листы рессор с хомутами удерживаются последними в одной плоскости, но в тихоходных автомобилях иногда бывает нежелательно применять указанные хомуты, и требуются какие-либо другие способы для предупреждения сдвига листов. Один из этих способов состоит в устройстве особого продольного ребра сверху листов, на известном расстоянии от их концов, причем ребро одного листа входит в соответствующий желобок соседнего. Этот способ дает вполне хорошие результаты, но, к сожалению, не допускает применения хомутов на рессорных листах. Согласно другому способу сбоку на рессоре оттягиваются кузнечным способом особые выступы, которые загибаются под прямым углом. Третий из данных способов состоит в том, что на конце рессорного листа делается продольная канавка, а у нижележащего листа соответствующий выступ.

В общем, поскольку теперь большинство автомобильных рессор снабжается хомутами, описанные выше различные способы против сдвига рессорных листов применяются лишь в редких случаях.


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тут были комменты. RIP!






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