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Наказание за вождение в пьяном виде
26 Января 2022
Теги: авто

Тема дорожно-транспортных происшествий сегодня особо актуальна. Из-за ДТП в мире ежегодно погибает 1,3 млн человек. В России в 2020 году количество смертей в результате аварий составило около 16 тыс. Всего раненых было 183 тысяч. А каждый четвёртый погибший в результате аварий на дорогах - на совести пьяного водителя. По данным ГИБДД, количество жертв из-за ДТП в нашей стране в 2021 году сократилось на 8 процентов. Ранее была поставлена задача к 2030 году снизить смертность от аварий в 3,5 раза.

Естественно, для достижения таких результатов государство должно внести самые суровые меры наказания за вождение в нетрезвом виде.


Как наказывают за пьянство за рулем

Если нетрезвого водителя останавливает инспектор ГИБДД, то ему может грозить за такое правонарушение штраф, лишение прав и даже тюрьма. Законодательством РФ устанавливается допустимая норма алкоголя за рулем. Человек не в праве сесть за руль, если уровень алкоголя в его крови превышает:

  • 0,3 грамма спирта на единицу литра крови;
  • 0,16 миллиграмма на единицу литра выдыхаемого воздуха.

Если водитель подозревается в нетрезвости, то его проверяют алкотестером не менее двух раз. Аппарат обязан быть сертифицированным и изначально опломбированным. Признать водителя виновным в правонарушении в праве только суд.


Какие штрафы

Если инспектор остановил нетрезвого водителя и составил соответствующий протокол впервые, то ему назначат штраф в размере 30 тысяч рублей и лишат водительских прав - от 1,5 до 2 лет. Если водителя в ненадлежащем состоянии остановили уже во второй раз, то на него заведут уголовное дело, назначат штраф до 300 тыс. рублей. Либо, если он поехал после лишения прав за вождение в нетрезвом виде, водителю могут грозить принудительные работы или тюрьма до 2 лет. В любом случае нарушителю запретят водить до 3 лет.

Штраф нужно заплатить в течение 70 дней со дня получения правонарушителем постановления суда. Решение можно обжаловать, но не позднее первых десяти дней. После получения постановления водитель обязан сдать права в ГИБДД.

До этого мы рассматривали ситуации, когда водитель управлял ТС в нетрезвом виде, и это не повлекло никаких последствий. Более жесткое наказание предусмотрено, если пьяный водитель стал причиной аварии. А именно:

  • за нанесение тяжкого вреда здоровью нетрезвому водителю грозят принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 7 лет;
  • если деяние пьяного водителя повлекло смерть одного лица, ему грозит лишение свободы на 5 - 12 лет;
  • смерть нескольких лиц наказывается лишением свободы на 8 - 15 лет.


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