При определении нагрузок на подшипники необходимо сначала найти окружное усилие или нормальное усилие на зуб и точку его приложения. Средний начальный диаметр с? р (для расчёта на прочность) шестерни находится умножением наибольшего или номинального начального диаметра на величину т. окружное усилие.

Нормальное усилие, приложенное к зубу, имеет несколько большую величину, чем окружное усилие, вследствие наклона элементов зуба к образующей конуса Если обозначить угол спирали 6 и угол зацепления 9, нормальное усилие на зуб, на которой АВ представляет собой окружное усилие шестерни, АС — усилие в плоскости, касательной к начальному конусу, и СО— усилие, нормальное поверхности зуба. Теперь нужно разложить усилие Р на составляющие, параллельные трём основным осям, и найти осевые усилия обеих шестерен. Это давление вдоль образующей начального конуса может быть в свою очередь разложено на две составляющие; одну — параллельную оси малой шестерни и другую — перпендикулярную ей. Будем считать осевые усилия, направленные от вершины конуса, положительными, а направленные в обратном направлении отрицательными. Радиальные усилия, направленные отточки зацепления коси шестерни, будем считать положительными, а направленные в обратную сторону отрицательными. Нужны срочно деньги? тут можно сдать БУ шины и получить за них хорошую сумму.

Сложим соответствующие составляющие усилий, действующих вдоль образующей начального конуса и перпендикулярно ей, и, произведя тригонометрические преобразования, получим осевое усилие правосторонней спиральной конической шестерни, вращающейся по часовой стрелке (передний ход). Эти же уравнения могут быть применены для ведущей шестерни с левой спиралью, вращающейся против часовой стрелки. Если шестерня с левой спиралью вращается по часовой стрелке, составляющая, действующая вдоль образующей начального конуса, направлена от вершины конуса, и её осевая составляющая становится положительной. Это же относится к ведущей шестерне с правой спиралью, вращающейся против часовой стрелки. Однако радиальная составляющая усилия, действующего! вдоль образующей начального конуса, направлена в этом случае от оси шестерни и является отрицательной. Поэтому для осевых и радиальных усилий ведущих шестерён с левой спиралью, вращающихся по часовой стрелке, или шестерён с правой спиралью, вращающихся против часовой стрелки