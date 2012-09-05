Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Нагрузки на подшипники




Нагрузки на подшипники
23 Августа 2017
Теги: авто

При определении нагрузок на подшипники необходимо сначала найти окружное усилие или нормальное усилие на зуб и точку его приложения. Средний начальный диаметр с? р (для расчёта на прочность) шестерни находится умножением наибольшего или номинального начального диаметра на величину т. окружное усилие.

Нормальное усилие, приложенное к зубу, имеет несколько большую величину, чем окружное усилие, вследствие наклона элементов зуба к образующей конуса Если обозначить угол спирали 6 и угол зацепления 9, нормальное усилие на зуб, на которой АВ представляет собой окружное усилие шестерни, АС — усилие в плоскости, касательной к начальному конусу, и СО— усилие, нормальное поверхности зуба. Теперь нужно разложить усилие Р на составляющие, параллельные трём основным осям, и найти осевые усилия обеих шестерен. Это давление вдоль образующей начального конуса может быть в свою очередь разложено на две составляющие; одну — параллельную оси малой шестерни и другую — перпендикулярную ей. Будем считать осевые усилия, направленные от вершины конуса, положительными, а направленные в обратном направлении отрицательными. Радиальные усилия, направленные отточки зацепления коси шестерни, будем считать положительными, а направленные в обратную сторону отрицательными. Нужны срочно деньги? тут можно сдать БУ шины и получить за них хорошую сумму.

Сложим соответствующие составляющие усилий, действующих вдоль образующей начального конуса и перпендикулярно ей, и, произведя тригонометрические преобразования, получим осевое усилие правосторонней спиральной конической шестерни, вращающейся по часовой стрелке (передний ход). Эти же уравнения могут быть применены для ведущей шестерни с левой спиралью, вращающейся против часовой стрелки. Если шестерня с левой спиралью вращается по часовой стрелке, составляющая, действующая вдоль образующей начального конуса, направлена от вершины конуса, и её осевая составляющая становится положительной. Это же относится к ведущей шестерне с правой спиралью, вращающейся против часовой стрелки. Однако радиальная составляющая усилия, действующего! вдоль образующей начального конуса, направлена в этом случае от оси шестерни и является отрицательной. Поэтому для осевых и радиальных усилий ведущих шестерён с левой спиралью, вращающихся по часовой стрелке, или шестерён с правой спиралью, вращающихся против часовой стрелки

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Двухступенчатые главные переда... - . (+25)
Резиновые изоляторы толчков... - . (+56)
Изгибающие напряжения... - . (+57)
Диаметры колёс - . (+66)
Амортизаторы - . (+64)
Рациональные сечения... - . (+87)
Автомобильные запчасти и где и... - . (+76)
Вакуумные насосы... - . (+76)
При покупке большого седана об... - . (+73)
Развал-схождение... - . (+83)
Серво-вакуумные гидравлические... - . (+74)
Газовые баллоны - . (+104)
Результаты испытаний... - . (+58)
Как правильно выбрать и арендо... - . (+148)
Испытания тормозных обшивок... - . (+174)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке