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Нагрузка на подшипники шкворня
18 Декабря 2017
Теги: авто

Вертикальная нагрузка на поворотную цапфу равна весу, приходящемуся на колесо. У машин с пневматическими шинами данная нагрузка обычно воспринимается упорным шариковым или роликовым подшипником в целях уменьшения усилия, требуемого для управления автомобилем. Нагрузка при выборе размеров подшипника должна быть принята по крайней мере на 50% больше, чем осевая статическая нагрузка.

На радиальные подшипники приходятся и другие нагрузки, как например возникающие вследствие сопротивления движению и дорожных толчков, но все они пропорциональны статической нагрузке, почему и должно быть обращено внимание на коэффициент безопасности или на допускаемую нагрузку на единицу поверхности подшипника. Таким образом радиальные подшипники должны быть рассчитаны так, чтобы удельная нагрузка на их поверхность, вычисленная указанным выше способом, была не выше 400—500 фунт, на дм2 (28—35 кг/ом2).

Желательно, в особенности при пневматических шинах, чтобы точка пересечения оси шкворня с землей проходила внутри, вблизи центральной линии колеи, а не пересекала последнюю, поскольку этим облегчается маневрирование передними колесами, когда автомобиль стоит. Если ось шкворня проходит через центр касания с землей, то при указанном выше условии движение шины по земле будет всецело скользящим, и, поскольку при пневматических шинах поверхность соприкасания с грунтом сравнительно велика, сопротивление упомянутому движению будет значительно. Если же ось шкворня пересекает поверхность на некотором расстоянии от центра внутри колеи, то будет отчасти иметь место вращательное движение в том случае, когда колеса будут поворачиваться у стоящего автомобиля.

 

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тут были комменты. RIP!






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