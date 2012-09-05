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Нагрузка на подшипник шкворня
9 Апреля 2018
Теги: авто

Вертикальная нагрузка на поворотный кулак приблизительно равна нагрузке на соответствующее колесо. Эта нагрузка обычно воспринимается упорным подшипником качения для уменьшения усилия, требуемого для управления автомобилем. Вертикальная нагрузка носит постоянный характер; при выборе размера подшипника необходимо принять грузоподъёмность последнего по крайней мере на 50% больше статического осевого усилия.

Кроме подсчитанного усилия, на подшипники шкворня передаются также сопротивление качения колеса и дорожные толчки, но все они пропорциональны статической нагрузке на колесо и поэтому могут быть учтены при выборе величины удельного давления на подшипники. Последнее обычно принимается 40 кг!см2 для осей легковых автомобилей и лёгких грузовиков и 70 кг!см2 и больше для осей тяжёлых грузовиков. Длина подшипников шкворня принимаемся от РД до 172 диаметра шкворня, большая относительная длина относится к лёгким автомобилям. Зная это отношение и удельное давление на подшипники, подсчитывают необходимый диаметр шкворня.

Подшипники шкворня обычно представляют собой бронзовые втулки. Однако у некоторых дешёвых легковых автомобилей подшипники имеют стальные втулки с заливкой свинцовым сплавом или игольчатые подшипники.

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тут были комменты. RIP!






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