Вертикальная нагрузка на поворотный кулак приблизительно равна нагрузке на соответствующее колесо. Эта нагрузка обычно воспринимается упорным подшипником качения для уменьшения усилия, требуемого для управления автомобилем. Вертикальная нагрузка носит постоянный характер; при выборе размера подшипника необходимо принять грузоподъёмность последнего по крайней мере на 50% больше статического осевого усилия.

Кроме подсчитанного усилия, на подшипники шкворня передаются также сопротивление качения колеса и дорожные толчки, но все они пропорциональны статической нагрузке на колесо и поэтому могут быть учтены при выборе величины удельного давления на подшипники. Последнее обычно принимается 40 кг!см2 для осей легковых автомобилей и лёгких грузовиков и 70 кг!см2 и больше для осей тяжёлых грузовиков. Длина подшипников шкворня принимаемся от РД до 172 диаметра шкворня, большая относительная длина относится к лёгким автомобилям. Зная это отношение и удельное давление на подшипники, подсчитывают необходимый диаметр шкворня.

Подшипники шкворня обычно представляют собой бронзовые втулки. Однако у некоторых дешёвых легковых автомобилей подшипники имеют стальные втулки с заливкой свинцовым сплавом или игольчатые подшипники.