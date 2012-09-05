На 10-м Международном Гран При Технических Инноваций, проведенном в рамках автовыставки «EQUIP AUTO 2003» в Париже, компании «Bosch» получила приз «Silver Trophy» за разработку универсального лямбда-датчика.

Всего 7 вариантов таких датчиков охватывают более 90% всего рынка, легко устанавливаются без специнструмента, учитывают, что лямбда-зонды имеют различные сенсорные элементы и мощность нагревательного элемента. Используемый для соединения штекер отвечает всем требованиям автопроизводителей, обеспечивает точный и устойчивый сигнал. Он водонепроницаем, не подвержен влиянию температурных факторов и вибрации, и, что самое главное, обеспечивает поступление чистого воздуха на измерительный элемент, что невозможно при обычном спаивании или подсоединении через другие приспособления.

В декабре Лебединский нефтемаслозавод отмечает День рождения. Свое 9-летие предприятие отмечает целым рядом достижений: в начале 2003 года выпущены новые масла «ЛЕОЛ turbo Дизель extra» и масла под ТМ «АСТРА». В октябре завод стал лауреатом регионального конкурса «Сто кращих товарів Сумщини», а в ноябре был присвоен статус «Визнання досконалості в Україні». К сезону 2004т Лебединский НМЗ готовит ряд новинок, которые способны удовлетворить даже самых взыскательных автомобилистов.