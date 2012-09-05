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Наезд по статьям
5 Июля 2017
Теги: авто

Двигаясь задним ходом, сбила женщину. Никаких жалоб на здоровье у нее не было, и ГАИ вызывать не стали — просто отвезла ее домой и оставила свой номер телефона. Недавно получила вызов о явке с машиной в ГАИ. Связано ли это со случившимся?

Виктория Пономарева, Киев

Скорее всего, да. Причем инициатива вашего розыска не обязательно могла исходить от потерпевшей. Но наезд на пешехода — это ДТП. Как правило, вина водителя в наезде на пешехода при движении автомобиля задним ходом сомнений не вызывает за исключением редчайших случаев. Недаром п.10.9 ПДД обязывает водителя при движении задним ходом обратиться за помощью в обеспечении безопасности движения к третьим лицам. Наезд могли наблюдать люди из окон, балконов близлежащих домов. Вероятно, они записали номер вашего автомобиля и позвонили в ГАИ. Если звонков было несколько, а вызова на ДТП от вас не поступило, то сообщение о ДТП вполне резонно решили проверить. И вам придется отвечать в суде за оставление места ДТП и несообщение о случившемся в ГАИ. Санкция ст. 122.2 КоАП предусматривает ответственность до 170 грн. штрафа или от 1 до 3 лет лишения прав на управление автомобилем. А вот собственно за наезд вы отвечать не будете, поскольку админответственности за такое нарушение, как ни странно, не предусмотрено.


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