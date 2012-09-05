К приобретению рыбацких надувных лодок ПВХ следует подходить с особой осторожностью. Сегодня редкому городскому рыбаку не хочется приобрести подобную лодку, чтобы организовать активный отдых. Кроме этого ловля на конкретные снасти возможна, если у вас имеется в наличии водные средства передвижения. Проектировались такие лодки именно под такой вид рыбалки. Стоимость ПВХ-лодок для рек без сильных течений, а также озер является самой низкой. В более дорогом сегменте представлены модели, на которые возможна установка моторов. Они имеют грузоподъемность от трехсот кг и предназначены для передвижения по огромным водным пространствам наиболее крупных рек и даже в прибрежных морских зонах.

При выборе ПВХ-лодки особое внимание следует уделить материалу изготовления подобного плавсредства. При заказе моторной рыбацкой лодки, которая будет изготовлена из резины, необходимо обращаться к ней особенно бережно и тщательно ухаживать. Подобное плавсредство легко можно прожечь окурком сигареты или же порезать даже тупым ножом. Дешевым аналогом резины считается прорезиненная ткань, которая стирается и гниет в разы сильнее, чем качественные оригиналы. Поэтому приобретать следует только модели, отличающиеся своей прочностью и надежностью.

Лодки ПВХ бывают большими и малыми. Несмотря на то, что некоторые опытные рыбаки приводят множество примеров конкурентных преимуществ других материалов, надувные судна по-прежнему пользуются огромным спросом. Основными преимуществами подобных плавсредств считается удобство их хранения или же транспортировки. Один человек свободно сможет поднять небольшую модель резиновой лодки. Вес такого плавсредства не больше семидесяти пяти кг. Что же касается максимальной длины, она не превышает пяти метров. При перевозке таких лодок не потребуется даже прицеп.

Не менее важным фактором является вместительность каждой конкретной модели надувной ПВХ-лодки. Наиболее оптимальным вариантом будет такая лодка 4.2 м. длины. В такую недорогую ПВХ-лодку свободно уместится два и даже три рыбака. Что же касается большего количества людей, лучше выбрать модели подлиннее. Транспортируются такие плавсредства с использованием транцевых колес, которые разработаны специально для подобных целей. Некоторые модели обладают плоским дном. Они идеально подойдут для рыбалки в спокойной реке и стоячей воде. А для моря или же особенно больших водоемов, лучше выбрать модели, имеющие килевое дно. Такие лодки обладают большей устойчивостью и наиболее оптимальной ходовой спецификой.

