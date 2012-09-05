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Надо сократить “высшую касту”
6 Апреля 2019
Теги: авто

Как бороться с засильем законных и фальшивых “спецавтомобилей”? ГУ ГИБДД РФ дает свои рецепты. С 22 декабря минувшего года на лобовом стекле автомобилей запрещено крепить какие-либо спецпропуска и иные опознавательные знаки, якобы дающие право водителю преимущества в дорожном движении. Официально это обосновано тем, что они ограничивают видимость водителю, что, в свою очередь, противоречит одному из пунктов Приложения к действующим Правилам дорожного движения. Отныне на лобовом стекле машин могут быть размещены лишь талон о прохождении техосмотра, лицензионная карточка и транзитные номерные знаки. Впрочем, это вовсе не значит, что у тех, кому спецпропуск положен, он будет отбираться. Просто водитель должен иметь его теперь при себе и предъявлять в случае въезда на указанный в нем объект.

Кроме того, как сообщил начальник Главного управления ГИБДД России Владимир Федоров, его ведомство вышло в правительство с рядом предложений. В частности, предложено сократить число должностных лиц, имеющих официальное право на спецсигналы и номера, на которых вместо кода региона красуется российский триколор, - к примеру, в Московском регионе количество таких автомобилей должно быть снижено с нынешних 3.200 примерно до 2.200. Также намечено ввести квоты в этом отношении для силовиков - МВД, ФСБ, ФСО (до сих пор таковых не имелось): центральный аппарат каждого ведомства ориентировочно получит по 400 “спецавтомобилей”.

Найдут ли отклик инициативы “гаишников” в правительстве, покажет время. Впрочем, и они в корне ситуацию на наших дорогах вряд ли улучшат. По крайней мере, пока высшая власть не осознает, что сверхобилие спецсигналов и спецпропусков, и прочих “спец...” сводит к нулю их эффективность. Мы, водители, давно не спешим уступать дорогу автомобилям с включенной “мигалкой”. Да, возможно, внутри сидит человек, спешащий по делу государственной важности. Хотя - десять против одного! - просто некто едет на дачу.


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