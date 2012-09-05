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Надежный фундамент
16 Июня 2021
Теги: фундамент

Среди современных строительных технологий свайный фундамент считается достаточно распространенной и востребованной конструкцией. Закладывается такой фундамент с использованием металлических винтовых или железобетонных свай. Железобетонные сваи отличаются высокой несущей способностью, надежностью и долговечностью. В отличие от стальных аналогов, они не подвержены коррозии и ржавчине. Эксплуатационный срок таких изделий составляет минимум 2 столетия. Следовательно, если вы выберете для строительства вашего частного особняка жб изделия, можете забыть о проблемах с основанием помещения. Кроме этого подобные опоры не дают усадки и отличаются своей универсальностью. Их можно использовать на любых участках, в том числе со скалистыми породами и большими перепадами высот.

Компания «Спецсвая» предлагает проектировку, монтаж и доставку забивных опор каждому своему заказчику. Несущая способность каждого такого изделия варьируется в диапазоне 7-60 тонн. Это от двух до десяти раз выше, чем у винтовых опор. Кроме этого, выбравшие данный вариант собственники экономят до 50 процентов денег, необходимых для закладки традиционных видов фундаментов. Минимальный эксплуатационный срок железобетонных свайных оснований составляет сто лет. Следовательно, ваш дом будет стоять столетиями, не требуя ремонта или же вмешательства специалистов.

Выполняется забивка жб-свай специальными сваебойными машинами, которые предлагает своим заказчикам Спецсвая. Строительство на таком фундаменте можно начинать незамедлительно, а монтажные работы отнимают не более одной сутки. Если участок подвержен пучению грунта, подобный вариант обустройства основания подойдет идеально. Однако перед этим необходимо определить точку промерзания земли, чтобы подобрать изделия нужной длины. Опоры должны быть заглублены ниже этой точки. Иркутск в этом отношении - особенно опасен. Если вы не будете соблюдать данного правила, железобетонные опоры могут быть вытолкнуты на поверхность, а само строение начнет разрушаться. Такие фундаменты подходят не только для коттеджей или дач, но и для гаражей, бань и разных хозяйственных построек. На них можно строить из кирпича, газобетона и древесины. Подходят конструкции для участков, уклон которых достигает трехметровой отметки. При это выравнивание стройплощадки вам выполнять не придется. Возводятся на таких основаниях также сооружения каркасного типа с использованием СИП-панелей. Используются железобетонные свайные фундамент и в промышленном строительстве.

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