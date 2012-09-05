Многим владельцам загородного жилья приходится сталкиваться с перебоями в системе электроэнергии. Отсутствие электричества не только причиняет существенный дискомфорт, но и может стать причиной выхода из строя бытовой техники. В некоторых дачных поселках и вовсе нет системы электричества, что не позволяет устроить комфортный отдых, пользоваться нужными электроприборами.

Отличную возможность исключить все эти неудобства предоставляет компания «Оверс. Энергосберегающие технологии». В их интернет-магазине можно купить высокоэффективные монокристаллические панели 24В и забыть о проблемах, связанных с перебоями в сети.





Монокристаллические панели — идеальные поставщики энергии

Внедрение технологии выращивания кремниевых кристаллов для создания фотоэлементов позволило существенно повысить эффективность солнечных источников энергии. Максимальная чистота кристаллов, их оптимальная форма позволяет панелям активно преобразовывать не только прямые, но и рассеянные лучи. Это дает возможность приборам качественно функционировать в любую погоду, упрощает выбор места для монтажа.

Монокристаллические модели отличаются компактными габаритами. Они имеют простую конструкцию, не включают движущиеся, мелкие детали, не требуют трудоемкого обслуживания. Особенностью панелей 24В является минимальный показатель рабочих токов. Это позволяет сократить потери электроэнергии, повысить эффективность. Продляется и срок эксплуатации приборов. Они могут сохранять свою работоспособность более 25 лет.





Практическое применение монокристаллических панелей 24В

Компактность, высокая эффективность монокристаллических панелей обуславливает обширную сферу применения. Компания «Оверс. Энергосберегающие технологии» предлагает большой модельный ряд этих приборов. В нем есть модели различной мощности, что дает возможность сделать отличный выбор, ориентируясь на предназначение.

Солнечные монокристаллические панели 24В:

устанавливаются в дачных домах для обеспечения комфортного отдыха, продуктивных садовых работ

монтируются в загородных коттеджах, выполняют функции резервного или основного источника энергии

применяются в оснащении яхт для обеспечения работы электроприборов

используются в системах уличного освещения

Обеспечивать электроэнергией бытовую технику с рабочим напряжением 220В позволяет установка инвертора, преобразующего постоянные токи в переменные.

Монтаж мощных солнечных панелей дает возможность пользоваться всеми приборами, создающими комфорт в доме. Можно воспользоваться при выборе моделей квалифицированными консультациями специалистов компании. Они помогут приобрести панели с учетом количества бытовой техники, объема потребляемой энергии.

В ассортименте интернет магазина есть все виды комплектующих, необходимых для монтажа системы. Можно приобрести для нее инверторы, контроллеры, автоматизирующие процессы зарядки, разрядки солнечных батарей.