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Надежность управления Ford Explorer
8 Января 2017
Теги: авто

После включения понижающей передачи Ford Explorer приобрел столь необходимую тяговитость, и дальнейшее путешествие не вызвало проблем. Более того, автомобиль уверенно двигался по снежной целине даже когда все его низко расположенные элементы оставляли в колее глубокие борозды. В случае застревания нам удавалось очень легко выбраться задним ходом. Здесь надо отметить великолепную работу подвесок, сглаживающих дорожные неровности. Нам показалось, что по проходимости в этих условиях он не уступит Jeep Cherokee, оставит позади Opel Frontera, уступив, пожалуй, лишь Nissan Pathfinder (Теггапо). К сожалению, не было возможности проверить этот длиннобаз- ный Ford на крутых перегибах, там могут возникнуть сложности.

Надежность управления этим автомобилем на пересеченной местности высока. Он прекрасно выезжает из глубокой колеи, а отсутствие реактивного действия на рулевом колесе практически не мешает управлению в этих условиях. Рулевой механизм прекрасно демпфирует все дорожные огрехи, обеспечивая полный комфорт для водителя.

При движении по раскисшим грунтовым дорогам мы выключили демультипликатор и црекрасно обходились без него. В этой ситуации проблемы возникают в основном при трогании: требуются, как упоминалось, довольно высокие обороты двигателя (в противном случае он либо глохнет, либо надо «жечь» сцепление), а это уже вызывает совсем ненужную пробуксовку колес.

Успешно справившись с бездорожьем, мы отправились на дороги общего пользования, представляющие по весне идеальный полигон для проверки внедорожников. Сразу проявился недостаток обзорности. Мощные передняя и средняя стойки кузова заставляют водителя изрядно покрутить головой на крутых поворотах и при проезде перекрестков. Кроме то- го, заднее стекло интенсивно забрасывается водой и грязью, поднимаемыми колесами. Спасает задний дворник, а в основном выручают мощные боковые зеркала.


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