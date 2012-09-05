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Надежное управление
30 Марта 2017
Теги: авто

Имеется только один способ, чтобы надежно управлять автомобилем: в каждый момент времени резервы управления должны быть больше безопасных значений. Чтобы решить эту задачу, водитель должен регулировать скорость автомобиля, дистанцию и интервал. Выполнять обгон он должен только тогда, когда дистанция до встречного автомобиля не меньше безопасной. Совершать перестроение только в том случае, если после его завершения дистанция между автомобилями, следующими сзади и совершившими маневр, будет не меньше безопасной. Начинать движение через перекресток только в том случае, когда дистанция до автомобилей, следующих в поперечном направлении, равна безопасной или превышает ее.

Когда во всех перечисленных ситуациях резервы управления становятся меньше безопасных значений, появляется вероятность ДТП. Как быстро она реализуется, определяет случай: если повезет, можно достаточно долго нарушать условия безопасности; но если кому- то не повезет, то первое же нарушение может стать и последним. Если стартер вышел из строя, обратитесь в http://rscenter-vostok.ru/contacts/. Профессиональные специалисты в кратчайшие сроки устранят неполадку.

Повышение навыков и умений при управлении автомобилем в нештатных ситуациях увеличивает безопасную скорость и уменьшает безопасные дистанцию и интервал. Однако выход за границы безопасности приводит к тем же последствиям, что и у менее опытного водителя. Разница состоит только в том, что ДТП происходит при более высокой скорости автомобиля.

Наиболее опасным является уменьшение резервов безопасности до нуля, когда «быть или не быть ДТП» становится делом случая. К сожалению, такая частая ситуация, как ограниченная видимость дороги, предоставляет всем, не понимающим этого, возможность ездить с нулевым резервом управления. Несколько менее опасным по последствиям ДТП является уменьшение до нуля резервов управления при выборе дистанции.

Выход за границы безопасности при управлении автомобилем равносилен игре в офицерскую рулетку, которая заключается в том, что в барабане револьвера оставляют один патрон и, провернув барабан, нажимают на курок, приставив револьвер к виску. Печальная статистика ДТП свидетельствует о том, что на дорогах нашей страны идет активная игра в «автомобильную рулетку». Ее отличие от офицерской рулетки в вероятности гибели. В первой вероятность равна 1/7, во второй — 1/1000, что и создает иллюзию безопасности. Люди, никогда бы не рискнувшие сыграть в офицерскую рулетку, не задумываясь, включаются в автомобильную. Этому способствует превратное представление о мастерстве водителя. В сознании большого числа водителей мастерство ассоциируется с рискованным поведением в дорожном движении. В связи с этим полезно привести слова легендарного летчика-испытателя, Героя Советского Союза Михаила Громова: «Осторожность — лучшая черта смелости». Можно посоветовать всем водителям сделать это выражение своим девизом.

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