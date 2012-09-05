Японская команда начала Гран При Монако за здравие, а закончила — за упокой. В субботу на квалификации Honda сумела добиться лучшего результата в этом сезоне — ее гонщики впервые попали в первую десятку, да еще в полном составе (правда, Дженсону Байону за это надо благодарить судей, не допустивших Дэвида Култхарда в финальную часть квалификации)

В стане Хонды по этому поводу нацеливались на очки. Ведь после четырех гонок богатая заводская команда все еще находилась в компании с записными аутсайдерами вроде Спайкера, не имеющими зачетных баллов, — даже ее частной «дочке» Super Aguri этапом раньше удалось размочить счет...

Но надежды Хонды на очки не оправдались. Хотя Рубенс Баррикелло отлично принял старт и даже сходу выиграл пару позиций, в гоночных условиях машины японцев выглядели слабее соперников. «Наша скорость в гонке оказалась недостаточной для того, чтобы претендовать на очки». — с грустью признал главный инженер команды Жаки Эккелерт. К тому же и Рубенсу, и Баттону не слишком везло с трафиком — в итоге они пропустили вперед Н9 только быструю Ferrari Райкконена. но и Williams с STR.